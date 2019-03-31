От этих выборов зависит развитие Украины, — Кличко

Украина

Мэр Киева Виталий Кличко проголосовал в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна в 8:00 утра, как только участок открылся. Он приехал на избирательный участок на велосипеде сразу после своей тренировки.

«От этих выборов зависит каким образом будет развиваться Украина. Независимо от того, кого изберут президентом, очень важно, чтобы ни в коем случае наше государство не свернуло с курса на евроинтеграцию, — сказал Кличко журналистам после голосования. — Все, что зависит от меня, я делаю и буду делать, чтобы Украина воплощала европейские демократические ценности, стала сильной и успешной страной европейского сообщества».

Также на избирательном участке Виталий Кличко пообщался с иностранными наблюдателями.

Мэр подчеркнул, что очень важно, чтобы выборы прошли без нарушений и манипуляций.

«Ключевая задача — чтобы выбор каждого украинца был защищен», — сказал мэр Киева.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко встретился с вдовой американского сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн и делегацией Международного республиканского института (IRI) и Института имени Маккейна университета штата Аризона, прибывшими наблюдать за демократичностью процесса волеизъявления граждан на выборах президента Украины.

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