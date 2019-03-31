- 12:48 Украина выбирает президента: все подробности
- 12:40 Меняют тактику: Полторак спрогнозировал вероятность нового вторжения России в Украину
- 12:32 От этих выборов зависит развитие Украины, — Кличко
- 12:26 На избирательном участке в Кривом Роге использовали холодильник вместо сейфа
- 12:21 Смертельное ДТП в Николаевской области: двое погибших, двое в тяжелом состоянии
- 12:19 Украинский боец ММА Шабадаш нокаутировал непобедимого россиянина: видео боя
- 12:11 Выборы президента: как голосуют военные с передовой
- 11:45 На Донбассе ликвидировали наемника из батальона Прилепина
- 11:42 Начинается новый исторический прогресс нашей страны к миру, — Тимошенко
- 11:41 Вдова Джона Маккейна пришла на избирательный участок в Киеве
От этих выборов зависит развитие Украины, — Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко проголосовал в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна в 8:00 утра, как только участок открылся. Он приехал на избирательный участок на велосипеде сразу после своей тренировки.
«От этих выборов зависит каким образом будет развиваться Украина. Независимо от того, кого изберут президентом, очень важно, чтобы ни в коем случае наше государство не свернуло с курса на евроинтеграцию, — сказал Кличко журналистам после голосования. — Все, что зависит от меня, я делаю и буду делать, чтобы Украина воплощала европейские демократические ценности, стала сильной и успешной страной европейского сообщества».
Также на избирательном участке Виталий Кличко пообщался с иностранными наблюдателями.
Мэр подчеркнул, что очень важно, чтобы выборы прошли без нарушений и манипуляций.
«Ключевая задача — чтобы выбор каждого украинца был защищен», — сказал мэр Киева.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко встретился с вдовой американского сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн и делегацией Международного республиканского института (IRI) и Института имени Маккейна университета штата Аризона, прибывшими наблюдать за демократичностью процесса волеизъявления граждан на выборах президента Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...