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Меняют тактику: Полторак спрогнозировал вероятность нового вторжения России в Украину
В России не оставили намерений захватить всю Украину. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
По его словам, Вооруженные силы Украины готовы дать отпор агрессору.
«Ситуация остается сложной. Группировка войск, находящаяся на границе с Украиной, опасна для Украины. 28 батальонов тактических групп, огромные группировки в районе Азовского моря, силы и средства, увеличенные во время оккупации Крыма по отдельным направлениям в десять раз, опасны», — сказал глава Минобороны в эфире телеканала «Прямой».
По его словам, Вооруженные силы Украины отслеживают ситуацию, работает разведка.
«Мы всегда начеку, чтобы выполнить свой конституционный долг и защитить наше государство», — подчеркнул Полторак.
По мнению министра, в России меняют тактику по захвату Украины.
«Единственное — меняется тактика, меняются формы осуществления агрессии. Нас испытывают на фронте. Не получается на фронте — они пробуют внутри страны. К сожалению, угрозы открытой агрессии никуда не ушли, они существуют и, к сожалению, сегодня очень вероятны», — сказал министр.
Как писали «ФАКТЫ», на днях украинские военные Операции объединенных сил ликвидировали форпост российско-оккупационных войск «Крокодил» на окраине Петровского района Донецка, с которого боевики контролировали стратегическую дорогу Красногоровка-Марьинка.
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