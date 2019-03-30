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Украина

ВСУ уничтожили форпост боевиков на окраине Донецка: появилось фото

10:59 30 марта 2019 99
Боец ВСУ
Инф. «ФАКТОВ»

Украинские военные Операции объединенных сил ликвидировали форпост российско-оккупационных войск «Крокодил» на окраине Петровского района Донецка, с которого боевики контролировали стратегическую дорогу Красногоровка-Марьинка.

Спецоперацию провела 24 ОМБр имени короля Данила, сообщил в Facebook известный украинский военный Анатолий Штефан («Штирлиц»). Он опубликовал оперативные фото аэросъемки над местом расположения форпоста боевиков.

Кроме того, Штефан выложил разведснимки, подтверждающие уничтожение на Донбассе мощного вооружения боевиков — зенитно-ракетного комплекса Оса-АКМ в районе Горловки и станции Радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 330Ж «Житель» — в районе населенного пункта Брянка.

Напомним, указанное новейшее вооружение было уничтожено силами ООС 29 марта.

Ранее Штефан показал, как подразделения Объединенных сил в ответ на вражеские обстрелы нанесли удар по позициям российско-оккупационных войск и уничтожили два блиндажа

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