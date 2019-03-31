На трассе Киев — Харьков автобус протаранил легковое авто: есть погибшие (фото)

Происшествия

В воскресенье, 31 марта, около шести часов утра на 80 километре автодороги Киев — Харьков рейсовый автобус столкнулся с легковым Citroën.

По предварительным данным, в салоне автобуса находилось около двух десятков пассажиров, а в легковушке — три человека. Автобус таранил машину, которая находилась впереди. Оба транспортных средства двигались в сторону столицы.

Из-за тумана видимость на дороге была плохой. От мощного удара Citroën слетел с дороги. Водитель и один из пассажиров погибли на месте, а еще одного пассажира госпитализировали в больницу города Березань.

По неподтвержденным пока данным, все пострадавшие — граждане Китая. В автобусе также были травмированные. Четырем пассажирам оказана помощь на месте, а одну пассажирку госпитализировали.

Начато расследование причин этого трагического происшествия.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Николаевской области автомобиль KIA RIO слетел в кювет, в результате чего 33-летний водитель и 24-летний пассажир погибли на месте.

Кроме того, в Киеве 31 марта, на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Терещенковской Mercedes и Lexus. После удара Lexus оказался за несколько десятков метров от места удара.

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