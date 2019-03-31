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Украина

Боевики "ЛНР" обстрелом уничтожили дом пенсионеров в Золотом (фото)

14:52 31 марта 2019 50
золотое
Инф. «ФАКТОВ»

Вечером 30 марта на Донбассе российско-оккупационные войска уничтожили дом мирных жителей в городе Золотое. Семью пенсионеров спасло лишь то, что в день обстрела они уехали к родственникам.

обстрел

Боевики «ЛНР» нанесли артиллерийский удар по городу Золотое уже с наступлением темноты, около 19.00. Пострадали дома по улице 1-й Свободной — туда прилетели три снаряда 152-го калибра. В двух домах были повреждены окна, заборы, придомовые постройки.

обстрел

обстрел

Жилой дом по адресу ул. 1 Свободная, 29, вследствие прямого попадания боеприпаса был полностью уничтожен.

обстрел

Председатель военно-гражданской администрации Золотого и Катериновки Константин Ильченко зафиксировал на фото разрушения в жилом секторе. Первыми на помощь пришли волонтеры гуманитарной миссии «Пролиска», которые уже везут все необходимое для пострадавших жителей Золотого.

Напомним, в прошлый раз Золотое-4 и село Новоалександровка пострадали в феврале 2019 года. После вражеского минометного обстрела некоторые дома были подностью разрушены, люди спаслись чудом.

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