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По стопам Тайсона: боксер-тяжеловес укусил соперника за грудь (фото, видео)
Забавный и в то же время жуткий эпизод произошел в боксерском поединке в супертяжелой весовой категории между британцами Кашом Али и Дэвидом Прайсом, который состоялся в Ливерпуле.
В пятом раунде Прайсу удалось пробить защиту оппонента сильнейшим ударом справа, после чего Каш пошел в клинч. В итоге оба бойца не удержались на ногах и вместе повалились на настил ринга. Вот только лишь падением дело не ограничилось — Али то ли от злости, то ли от безысходности, понимая, что безнадежно уступает Дэвиду, смачно… укусил того за грудь.
Прайс закричал от боли, привлекая таким образом внимание рефери, и в итоге бой был остановлен, а Али дисквалифицирован за свою выходку.
Примечательно, что это поражение стало первым в карьере 27-летнего Али, который в общей сложности провел на профиринге 16 поединков (у Прайса, старшего своего соотечественника на восемь лет, — 24 победы и 6 поражений).
* Дэвид Прайс празднует победу
Видимо, однофамильцу легендарного Мохаммеда Али не давали покоя лавры американца Майка Тайсона, которому принадлежит самый знаменитый укус в истории бокса — 28 июня 1997 года Железный Майк дважды во время боя кусал за уши Эвандера Холифилда, при этом оторвав кусочек правого, за что был дисквалифицирован рефери.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Китае футболисту откусили часть уха.
Фото Twitter BTSportBoxing
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