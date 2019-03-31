Украина

На Донбассе в свой день рождения умер боец ВСУ: фото героя

31 марта не стало защитника Украины, бойца 93-й бригады «Холодный Яр» Вооруженных сил Украины. Военнослужащий неожиданно скончался на боевом посту — из-за остановки сердца.

О трагедии сообщила волонтер из Днепра Карина Загинайко. Военнослужащий ушел из жизни в день своего рождения. «Сегодня поздравила с днюхой, а после получила сообщение, что все. Димки больше нет» — рассказала волонтер.

Напомним, 29 марта на Донбассе погиб украинский боец, еще двое его боевых побратимов получили ранения. В командовании ООС заметили подозрительную активность врага с приближением 31 марта. Боевики обустраивают дополнительные командно-наблюдательные пункты и готовятся разместить там корректировщиков артиллерийского огня.

Фото karoDnepr/Twitter



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