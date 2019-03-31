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Как проголосовать во втором туре не по месту регистрации: появилось важное разъяснение
К первому туру выборов президента более 100 тысяч граждан Украины сменили свой адрес в реестре избирателей, чтобы проголосовать не по месту фактической регистрации. Для тех, кто не успел осуществить эту процедуру, есть возможность подготовиться и выбрать удобное место голосования во втором туре выборов.
Чтобы голосовать не по месту регистрации 21 апреля, необходимо будет не позднее чем за пять дней до дня голосования обратиться в центры ведения реестра избирателей. Процедуру описал министр юстиции Павел Петренко.
«Обращаюсь ко всем, кто голосует не по месту регистрации. Перед вторым туром, не позднее, чем за пять дней, вам нужно будет еще раз обратиться в соответствующие центры регистрации и подтвердить свое новое место голосования», — рассказал министр.
«Очень много украинцев живут не по месту регистрации. Задача государства — дать возможность таким гражданам проголосовать с максимальным комфортом. Надеюсь, еще больше людей примут участие во втором туре выборов президента Украины», — добавил глава Минюста.
По последним данным, явка в первом туре выборов президента оценивается более чем в 60%. Подробнее об этом в проекте «ФАКТОВ» «Выборы президента Украины: первые результаты, данные экзит-полов и другие подробности«
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