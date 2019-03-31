27.16 / 27.42 30.49 / 30.90
Киев: +15
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Как проголосовать во втором туре не по месту регистрации: появилось важное разъяснение

22:52 31 марта 2019 169
выборы
Инф. «ФАКТОВ»

К первому туру выборов президента более 100 тысяч граждан Украины сменили свой адрес в реестре избирателей, чтобы проголосовать не по месту фактической регистрации. Для тех, кто не успел осуществить эту процедуру, есть возможность подготовиться и выбрать удобное место голосования во втором туре выборов.

Чтобы голосовать не по месту регистрации 21 апреля, необходимо будет не позднее чем за пять дней до дня голосования обратиться в центры ведения реестра избирателей. Процедуру описал министр юстиции Павел Петренко.

«Обращаюсь ко всем, кто голосует не по месту регистрации. Перед вторым туром, не позднее, чем за пять дней, вам нужно будет еще раз обратиться в соответствующие центры регистрации и подтвердить свое новое место голосования», — рассказал министр.

«Очень много украинцев живут не по месту регистрации. Задача государства — дать возможность таким гражданам проголосовать с максимальным комфортом. Надеюсь, еще больше людей примут участие во втором туре выборов президента Украины», — добавил глава Минюста.

По последним данным, явка в первом туре выборов президента оценивается более чем в 60%. Подробнее об этом в проекте «ФАКТОВ» «Выборы президента Украины: первые результаты, данные экзит-полов и другие подробности«

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.

Киев
+14

Ветер: 2 м/с  3
Давление: 746 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины