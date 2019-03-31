Политика

Результаты мы увидим только после получения всех протоколов с участков, — Тимошенко

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко считает, что она выходит во второй тур выборов со вторым результатом по итогам первого тура. Представители партии «Батьківщина» обнародовали данные почти 18 000 из 29 500 участков.

Депутат «Батьківщини» Сергей Соболев заявил, что по их подсчетам, 27% получает Владимир Зеленский, 20.9% - у Юлии Тимошенко и 17.5% получает Петр Порошенко.





Кроме Соболева к журналистам вышли депутаты фракции Тимошенко — Сергей Власенко и Иван Крулько.

«Мы будем объявлять параллельный подсчет, как только получим первые официальные протоколы УИК», — заявил Власенко.

По словам Власенко, социологические исследования стали инструментом манипуляций.

Тимошенко на брифинге заявила, что ее команда провела комплексный социологический опрос в противовес «заказной социологии».

«Призываю не воспринимать экзит-полы как истину в последней инстанции. Это — абсолютно манипулятивная нечестная вещь», — считает Тимошенко.

По словам политика, в стране надеются на перемены, надежду, возрождение и становление.

Тимошенко призвала свою команду: «Никакой дезорганизации. Не обращайте внимания на продажные экзит-полы. К 24:00 отправьте копии протоколов с участков — мы будем объявлять результат параллельного подсчета».

Своих соратников на местах Тимошенко попросила: «Прошу подойти на избирательные участки и защищать результат до последнего … Боремся за каждый протокол».



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