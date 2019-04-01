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Гибель одной из самых богатых женщин России: названа причина авиакатастрофы
Причиной катастрофы в Германии самолета, на борту которого предположительно находились одна из богатейших женщин России Наталья Филева и ее отец, могла быть потеря пилотом контроля над машиной во время выполнения маневра поворота.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Германской службы безопасности полетов (ДФС). «Что привело к трагедии, не знаю точно, но могу предположить, что, возможно, во время поворота пилот потерял по какой-то причине контроль над самолетом», — отметил собеседник агентства.
Он также сообщил, что самолет марки EPIC следовал из Канн в аэропорт Эгельсбах и упал непосредственно перед посадкой. По словам собеседника агентства, в момент аварии пилот управлял машиной, руководствуясь правилами визуального полета, а не следуя указаниям системы радиолокационного управления ДФС. Впрочем, он добавил, что это является обычной процедурой. По его словам, пилот взял под свою ответственность управление самолетом в 15:22, чтобы сообщить о посадке в аэропорт. Авария произошла, предположительно, в 15:27 по местному времени.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Наталья Филева вошла в первую пятерку богатейших женщин России по версии Forbes. Ее состояние — в 600 миллионов долларов.
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