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Мир

В авиакатастрофе в Германии погибла одна из самых богатых женщин России

21:55 31 марта 2019 1515
филева
Инф. «ФАКТОВ»

В Германии при странных обстоятельствах разбился бизнес-джет, где, как полагают, находилась Наталья Филева — четвертая самая богатая женщина в России. Ее состояние Forbes оценивал в 600 млн долларов.

Злополучный одномоторный самолет Epic принадлежал авиакомпании «Глобус», которую контролировала Филева вместе с супругом. Бизнес-джет использовался для собственных нужд авиакомпании, в том числе для перевозок руководства холдинга. Изначально считалось, что на борту находился российский бизнесмен Владислав Филев, генеральный директор S7 Group. Позднее выяснилось, что в салоне, скорее всего, находилась супруга бизнесмена и совладелица S7 Наталья Филева.

катастрофа

Самолет разбился вскоре после вылета из аэропорта Франкфурта и упал возле города Эрцхаузен. Погибли пилот и двое пассажиров.

Среди пассажиров мог также находиться отец Натальи Филевой. Пока что идентификация затруднительна, поскольку бизнес-джет полностью сгорел. Выяснить, кто именно находился в потерпевшем крушение транспортном средстве, должна комплексная экспертиза.

Авиаинциденты уже несколько лет преследуют семью Филевых. В 2015 году самолет Владислава Филева неудачно приземлился в московском аэропорту «Домодедово». Тогда следователи не нашли повода для уголовного дела.

Напомним, Наталья Филева с 2016 года входила в топ-10 самых богатых россиянок по версии Forbes. В 2017 году она заняла в рейтинге третью позицию.

Фото Mash/Telegram

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