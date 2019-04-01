Украина

В сети показали бойцов ВСУ, погибших в марте на Донбассе (фото)

В марте в результате боевых действий на Донбассе погибли девять защитников Украины. Своих побратимов потеряли бойцы 80-й и 79-й десантно-штурмовых бригад, 54-й, 93-й и 24-й механизированной бригады, 128-й бригады.

Самым юным среди погибших был Богдан Гаврылив из Калуша на Прикарпатье. Бойцу не исполнилось и 20 лет. Боец 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады был смертельно ранен утром 4 марта при артобстреле.

6 марта в Донецкой области был смертельно ранен офицер ВСУ. 22-летний лейтенант Богдан Слобода из Львовской области служил по контракту в 128 горно-штурмовой бригаде.

16 марта при обстреле боевиками хутора Вольный в Попасненском районе Луганской области погиб солдат 54-й ОМБр Руслан Слисаренко. 38-летний военный был родом из Хмельницкой области.

17 марта боевики пытались под прикрытием минометов и гранатометов продвинуться вперед на Приазовье. Вражескую атаку украинские военнослужащие отразили, но при минометном обстреле погиб 28-летний Виктор Грабар, боец 79-й бригады.

18 марта от пули вражеского снайпера погиб солдат 54-й омбр Евгений Керечанин. Боец был родом из Сумской области, в мае ему должен был исполниться 21 год.

20 марта возле Авдеевки боевая разведывательная машина с украинскими бойцами наехала на мину. Погиб боец 93-й омбр Сергей Валах. Ему было 34 года.

21 марта, во время выполнения боевого задания возле Авдеевки погиб 26-летний солдат Максим Сырин. Боец был родом с Донбасса, жил в Станице Луганской, защищал Украину в составе 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр».

22 марта возле поселка Новомихайловка Марьинского района Донецкой области погиб боевой медик ВСУ. 48-летний Владимир Маркевич служил в 24-й бригаде имени короля Данила.

29 марта из-за тяжелого осколочного ранения погиб военнослужащий Десантно-штурмовых войск Дмитрий Костенюк. Опорный пункт десантников на Приазовье враг обстрелял из запрещенного вооружения — минометов калибра 120 мм.

Напомним, ранее в Украине поименно вспомнили воинов, погибших в боях с российско-оккупационными войсками в феврале 2019 года.

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