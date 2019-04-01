Договор о дружбе Украины и России прекратил действие

Украина

С понедельника, 1 апреля, вступает в силу утвержденный Верховной Радой закон, прекращающий автоматическую пролонгацию договора с Россией о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Действие этого документа автоматически продлевалось каждые 10 лет, если ни одна из сторон-подписантов не заявляла о желании прекратить его действие. Соответствующий проект закона был внесен в парламент президентом Украины Петром Порошенко 3 декабря 2018 года. В документе, в частности, подчеркивалось, что после 1 апреля 2019 года Украина снимает с себя обязательства выполнять соглашение. Особо отмечено, что прекращение действия документа не влияет на уже возникшие права, обязательства или правовое положение Украины. Этот пункт дает нашему государству право использовать все инструменты, чтобы привлечь Россию к ответственности за международно-противоправные деяния.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», предложение МИД Украины о прекращении действия договора с Россией от 1997 года поддержал Совет по вопросам национальной безопасности и обороны (СНБО), а соответствующий указ был подписан президентом Петром Порошенко в сентябре 2018 года.

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