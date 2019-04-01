Новые тренды в маникюре: идеи от нейл-стилиста (фото)

Стиль жизни

Стильные женщины стильны во всем. Гардероб, прическа, макияж и, конечно же, маникюр — основные составляющие образа. Каждый сезон диктует новые тренды. И быть в курсе этих тенденций сегодня просто необходимо. А меняются они сейчас очень стремительно. Эти тенденции касаются цвета ногтей, формы, длины и дизайна. Ведь самый модный декор не будет смотреться, если длина и форма ногтей потеряли актуальность. Точно так же, как стильная форма утратит свою красоту в сочетании с вышедшим из моды дизайном. О новых идеях весеннего маникюра «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии, многократный призер международных чемпионатов по ногтевому дизайну Кристина Казак-Узун.

— Этой весной маникюр довольно-таки сдержанный: преобладают пастельные цвета, минимализм в дизайне, совсем немножечко блесток и страз, — рассказывает Кристина Казак-Узун. — Актуальны френч и цветочные мотивы. Появилась новая форма — squoval. Это нечто среднее между квадратом и овалом. Ногти такой формы удобны, что понравится женщинам, которые много работают с клавиатурой компьютера.

*Появилась новая форма — squoval. Это нечто среднее между квадратом и овалом

— Говорят, ближе к лету будет очень популярный «аквариумный» дизайн ногтей.

— Эта техника среди мастеров называется «по-мокрому». Это декор (блесточки, стразы, бусины-бульонки, слюда), выполненный под гелем. Каждый ноготь получается неповторим. И в этом вся прелесть дизайна. Его можно дополнить цветком или какой-то красивой абстракцией. Все зависит от полета фантазии. Также в тренде сейчас так называемый внутренний френч. Он практичней в носке, чем обычный. А еще актуален декор — «островок». Это акцент, который делается на одном ногте.

— Еще актуально сочетать глянцевое покрытие с матовым?

— Да. Это сморится эффектно. А вообще в тренде — креатив. Уникальный дизайн всегда обращает на себя внимание.

*Очень эффектно смотрится «аквариумный» дизайн

— Что сейчас в антитренде?

— Много блесток, громоздкий дизайн. Если хотите декорировать ногти цветами, то это можно сделать на одном-двух пальцах. Ни в коем случае не на всех! Блестки красиво будут смотреться в самом минимальном количестве.

— Как правильно сочетать дизайн ногтей с гардеробом?

— Маникюр под одежду сейчас не подбирают. Это уже не в тренде. Точно так, как обувь и сумка уже не должны совпадать по цвету. А вот с украшениями маникюр нужно сочетать правильно. Чем ярче маникюр, тем лаконичней должны быть кольца и браслеты.

*Кристина Казак-Узун: «Маникюр под одежду сейчас не подбирают»

— Посоветуйте, пожалуйста, как лучше ухаживать за кожей рук и ногтями.

— Крем для рук, масло для кутикулы и парафинотерапия приведут руки и ногти в чувства после зимы. Избегайте соприкосновения с кожей агрессивных бытовых моющих средств. Пользуйтесь перчатками, это убережет кожу ваших рук от пересушивания и повреждений.

— Многие избегают делать маникюр в салоне, боясь инфекций. Как можно себя обезопасить?

— Все знают, что должна быть хорошая стерилизация инструментов. Но удостовериться в этом клиенту действительно порой проблематично. В серьезном салоне мастер вынимает при клиентке их из запечатанного крафт-пакета, на котором указаны дата и время стерилизации. Это не должно делаться до прихода клиента или вне поля его зрения. На пакете должна быть специальная индикаторная лента, которая меняет цвет, если инструменты подвергались дезинфекции. Апельсиновые палочки для кутикулы должны быть одноразовыми.

— Можно ли приходить к мастеру со своими инструментами?

— Если он даст на это согласие, то да. Не все инструменты удобны для работы.

— Случалось, что благодаря красивому маникюру судьба вашей клиентки кардинально менялась?

— Не знаю, как судьба, а вот качество жизни — да. У меня есть клиентка, которая занимает очень высокую должность. Не раз она мне говорила, что маникюр доставляет ей не меньшее удовольствие, чем другим приносят путешествия. Для нее это приятный релакс. Приходя на маникюр, она просит декорировать ее ногти как-то необычно. И мне всегда интересно предложить ей что-то новое, уникальное.

*Флористические мотивы весной очень популярны

— Как вы стали нейл-стилистом?

— Это интересная история. Моя мама — парикмахер. Когда я была подростком., часто приходила к ней на работу. Однажды пришла, чтобы попросить денег на поход с девочками в кино. Услышав мою просьбу, одна из маминых клиенток сказала: «Кристина, тебе уже 15 лет. Ты до сих пор просишь у мамы деньги на все. А пошла бы на курсы маникюра, и пока я сижу у твоей мамы с краской на волосах, ты бы мне могла сделать маникюр и получить собственные деньги». И я последовала ее совету. Очень быстро у меня появилась своя клиентура. Правда, сделать маникюр женщине, которая дала мне столь ценный совет, так и не пришлось.

— Что вас вдохновляет на творчество?

— Все вокруг: погода, люди, с которыми я общаюсь, мода… Знаете, вдохновение — это момент. К примеру, клиентка приходит ко мне в очень красивом платье, и у меня тут же может появиться какая-то интересная идея дизайна ногтей.

*Актуален декор — «островок». Это акцент, который делается на одном ногте

— Кристина, вы бывали в Киеве?

— Один раз, в четырнадцать лет. Было это много лет назад. Я приехала вместе с мамой на чемпионат по парикмахерскому искусству. Как я уже говорила, она — парикмахер. Я была моделью у мамы, она участвовала в этих состязаниях и стала призером. Мне очень понравился Крещатик, незабываемое впечатление произвела на меня Киево-Печерская лавра. Киев — очень красивый город. Мы попробовали тогда настоящий украинский борщ, сало. Особенно понравился вкус «киевского торта». Он необыкновенный!

— Что бы вы пожелали читательницам «ФАКТОВ»?

— С удовольствием ухаживайте за своими руками и ногтями. Будьте здоровы и красивы!

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Фото из альбома Кристины Казак-Узун

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