В США изрешетили пулями популярного рэпера возле его магазина (видео)

Шоу-бизнес

В воскресенье, 31 марта, в Лос-Анджелесе был застрелен популярный американский рэпер Nipsey Hussle. Настоящее имя звезды хип-хопа — Эрмиас Асгедом. Он — сын иммигранта из Эритреи. Музыканту было всего 33 года. У него остались несовершеннолетние дочь и сын.

Убийство было совершено средь бела дня. Nipsey Hussle раздавал автографы и фотографировался с поклонниками, включая детей, возле своего магазина одежды. Вдруг прогремели выстрелы. Певец и еще двое мужчин упали как подкошенные. Эрмиас скончался от полученных ранений. Врачи заявили, что в него попало не менее десятка пуль. Двое других раненых находятся в тяжелом состоянии.

Убийца скрылся на машине. Его ищет полиция. Известно только, что это афроамериканец.

Буквально за несколько минут до того, как прогремели выстрелы, Nipsey Hussle написал в Twitter: «Это благословение, когда у тебя сильные враги».

Совершенно непонятен пока мотив преступления. Было это заказное убийство, или певец стал жертвой какого-то ненормального.

Nipsey Hussle прославился своими многочисленными совместными работами с другими исполнителями хип-хопа и ритм-энд-блюза. В 2018 году он выпустил свой дебютный альбом Victory Lap, который тут же был номинирован на премию «Грэмми». Однако награда досталась певице Cardi B.

Американские СМИ отмечают, что рэперы часто становятся жертвами вооруженных нападений в США. Только в июне 2018 года были убиты XXXTentacion и Джимми Уопо.

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