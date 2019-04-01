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Украина

В ЦИК обработали 60% протоколов и объявили второй тур выборов президента

10:59 1 апреля 2019 514
Избирательная урна
Инф. «ФАКТОВ»

В Центризбиркоме обработали 63,43 процентов протоколов по Украине. Ранее сообщалось о завершении голосования и обработке более 90 процентов протоколов с зарубежных избирательных участков

Так, на данный момент за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30.39 процента избирателей, за действующего президента Украины Петра Порошенко — 16.34 процента, а за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко — 13.10 процента избирателей.

Тем временем УНН сообщает, что председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга в Киеве заявила о проведении второго тура выборов президента Украины, который состоится 21 апреля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Полтавской области ночь после выборов президента была неспокойной — в районном центре Лубны неизвестные напали на полицейского, охранявшего избирательный участок.

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