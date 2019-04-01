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Украина

Голосование на выборах президента Украины за рубежом: первые результаты

7:55 1 апреля 2019 439
Урна для голосования
Инф. «ФАКТОВ»

На 101 зарубежном избирательном участке проголосовали 40 тысяч 790 украинцев. На данный момент Центризбирком обработал более 90 процентов протоколов. Ранее сообщалось, что ЦИК обработал почти 40 процентов протоколов с избирательных участков в Украине.

В сводной таблице Центризбирком указал кандидатов, набравших большее количество голосов зарубежных украинцев. А Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter дал более развернутую картину результатов голосования: «Избирательная комиссия в Берлине завершила подсчет голосов: 41,18% (Петр Порошенко), 25,34% (ВладимирЗеленский), 9,17% (Анатолий Гриценко), 7,72% (ИгорьСмешко), 5, 93% (ЮрийБойко), 4,42% (Юлия Тимошенко). И хотя уже глубокая ночь, настроение очень бодрое. Благодарим всех членов ЦИК, наблюдателей и СМИ».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по данным из всех 199 избирательных округов по стране, явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,52%.

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