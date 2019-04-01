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Голосование на выборах президента Украины за рубежом: первые результаты
На 101 зарубежном избирательном участке проголосовали 40 тысяч 790 украинцев. На данный момент Центризбирком обработал более 90 процентов протоколов. Ранее сообщалось, что ЦИК обработал почти 40 процентов протоколов с избирательных участков в Украине.
В сводной таблице Центризбирком указал кандидатов, набравших большее количество голосов зарубежных украинцев. А Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter дал более развернутую картину результатов голосования: «Избирательная комиссия в Берлине завершила подсчет голосов: 41,18% (Петр Порошенко), 25,34% (ВладимирЗеленский), 9,17% (Анатолий Гриценко), 7,72% (ИгорьСмешко), 5, 93% (ЮрийБойко), 4,42% (Юлия Тимошенко). И хотя уже глубокая ночь, настроение очень бодрое. Благодарим всех членов ЦИК, наблюдателей и СМИ».
Виборча комісія у Берліні завершила підрахунок голосів: 41,18% (П.Порошенко), 25,34% (В.Зеленський), 9,17% (А.Гриценко), 7,72% (І.Смешко), 5,93% (Ю.Бойко), 4,42% (Ю.Тимошенко). І хоч вже глибока ніч, настрій надзвичайно бадьорий. Дякуєм усім членам ДВК, спостерігачам та мас-медіа pic.twitter.com/nR0a2w2oUA— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 1 апреля 2019 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по данным из всех 199 избирательных округов по стране, явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,52%.
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