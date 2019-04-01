Голосование на выборах президента Украины за рубежом: первые результаты

Украина

На 101 зарубежном избирательном участке проголосовали 40 тысяч 790 украинцев. На данный момент Центризбирком обработал более 90 процентов протоколов. Ранее сообщалось, что ЦИК обработал почти 40 процентов протоколов с избирательных участков в Украине.

В сводной таблице Центризбирком указал кандидатов, набравших большее количество голосов зарубежных украинцев. А Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter дал более развернутую картину результатов голосования: «Избирательная комиссия в Берлине завершила подсчет голосов: 41,18% (Петр Порошенко), 25,34% (ВладимирЗеленский), 9,17% (Анатолий Гриценко), 7,72% (ИгорьСмешко), 5, 93% (ЮрийБойко), 4,42% (Юлия Тимошенко). И хотя уже глубокая ночь, настроение очень бодрое. Благодарим всех членов ЦИК, наблюдателей и СМИ».

Виборча комісія у Берліні завершила підрахунок голосів: 41,18% (П.Порошенко), 25,34% (В.Зеленський), 9,17% (А.Гриценко), 7,72% (І.Смешко), 5,93% (Ю.Бойко), 4,42% (Ю.Тимошенко). І хоч вже глибока ніч, настрій надзвичайно бадьорий. Дякуєм усім членам ДВК, спостерігачам та мас-медіа pic.twitter.com/nR0a2w2oUA — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 1 апреля 2019 г.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по данным из всех 199 избирательных округов по стране, явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,52%.

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