Вера Брежнева устроила яркую вечеринку в честь 18-летия дочери (фото, видео)

Шоу-бизнес

Известная певица Вера Брежнева, рассказавшая недавно о перенесенной операции на глазах, отметила важное событие в жизни. 18 лет назад 30 марта она впервые стала мамой. Дочь Соня, которая является точной копией мамы, учится и живет в Калифорнии. Чтобы поздравить ее с 18-летием Вера вместе с младшей сестрой Викой, пережившей развод с Цекало, всего на два дня полетели на другой континент. О приезде родных Соня даже не подозревала, и была искренне удивлена такому сюрпризу. Видео трогательной встречи Брежнева показала в Instagram.

«Сегодня 18 лет моему прекрасному продолжению… Естественно, мне не верится! Поэтому я прилетела на другой континент на два дня, чтобы поздравить её и убедиться, что эта взрослая, красивая, заботливая, чуткая, умная, талантливая девушка — моя дочь», — трогательно поздравила дочь Вера.

Вечером они устроили яркую вечеринку и повеселились в кругу друзей. Несколько фото с праздника Вера Брежнева показала в сети.

Напомним, Соня — старшая дочь Веры от первого брака. Певица также воспитывает 10-летнюю Сару. Сейчас Брежнева замужем за композитором Константином Меладзе.

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