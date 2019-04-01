Останется только один: выборы президента Украины изобразили яркой карикатурой

Политика

После завершения первого тура выборов президента Украины итоги голосования метко изобразил известный художник-карикатурист Андрей Петренко.

Окончательные результаты голосования еще не объявлены, известны лишь итоги обработки 60% протоколов. Тем не менее, уже понятно, что в борьбе за президентскую булаву во втором туре сойдутся действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. На рисунке рука в шутовском наряде сверху, рука соперника в деловом костюме — снизу, что отражает разницу в количестве голосов, поданных за кандидатов в первом туре.

При этом автор четко дал понять: если кто-то из двух оппонентов откажется от булавы, то Юлия Тимошенко наготове и далеко не ушла. Женская ручка с накрашенными ноготками в любой момент готова перехватить символ президентской власти (кандидат пока что идет третьей, набрав чуть более 13 процентов голосов).

Следить за подсчетом голосов на выборах онлайн поможет проект «ФАКТОВ» Выборы президента Украины: первые результаты, данные экзит-полов и другие подробности (фото, видео).

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