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Качество, проверенное временем, – Saucony

12:00 1 апреля 2019 9
Кроссовки Saucony

Марка Saucony, о которой еще 7 лет назад знали только избранные, сейчас безумно популярна. Работа на пределе своих сил и возможностей, постоянное внедрение инноваций и технологий, проектирование обуви в лабораториях — бренд вкладывается в собственное развитие как чемпион.

Saucony — крупный американский производитель спортивной обуви. Название марки происходит от слова Saconk, которое было позаимствовано из наречия племени североамериканских индейцев, и означает «место, где сливаются две реки». Существует несколько вариантов его произношения, однако правильный звучит [сок-а-нии] с ударением на первый слог.

У Saucony есть целый ряд собственных достижений, которые не только обеспечили успех кроссовкам бренда, но имели влияние на развитие отрасли в целом. Так, например, марка первой создала модель для ходьбы в 1987-м, а через два года презентовала беговые кроссовки, которые можно было использовать как кросстрейнеры, т. е. для нескольких атлетических занятий сразу, будь то велосипед, бег или ходьба.

Сегодня марка активно используют в производстве передовые технологии: амортизация PowerGrid, которая распределяет ударную нагрузку во время бега и помогает центрировать стопу; смесь EVA, способную обеспечить упругость и долговечность подошвы, а также контролировать степень пронации. Кроме того модели бренда отшиваются с использованием мягкого материала подкладки Hydramax, который предназначен для отвода испарений. Помимо своей технологичности обувь лейбла может похвастаться современным и стильным дизайном. Saucony регулярно обновляет линейки, предлагая кроссовки для разных сезонов, видов спортивной активности, пола, возраста и т. д.

Официально бренда в Украине представлен в интернет-магазине MD-Fashion. Для бега, трека или повседневной носки, в ассортименте инновационной марки найдутся модели на любой вкус, и для удовлетворения любых стильных и спортивных потребностей. Попробовав обувь Saucony единожды, вы не сможете не влюбиться в её удобство и дизайн.

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