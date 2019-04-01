Уплатил все налоги: у Порошенко заявляют о прозрачном финансировании избирательной кампании

Политика

Доходы, которые Петр Порошенко задекларировал за 2018 год, свидетельствуют о его тщательной подготовке к прозрачному финансированию избирательной кампании, которое он обеспечил за свой счет. Об этом заявил пресс-секретарь предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев.

«От перестановки слагаемых сумма, как известно, не меняется, — напомнил он известное арифметическое правило. — В этом случае речь идет не о мифическом обогащении, а о перечислении средств от юридических лиц, конечным бенефициаром которых является Порошенко, на его счета как физического лица. Кроме того, что эти средства уже ранее облагались налогом у юридических лиц, Порошенко дополнительно как физическое лицо платит налог на доходы и военный сбор. Так, общая сумма дохода, которую Порошенко задекларировал, составляет 1 миллиард 520 миллионов гривен. Поскольку более трех лет он не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых является, указанная сумма — это доход за весь данный период.

Миллиард 105 миллионов гривен поступили от Rotshschild Trust (Schweiz) AG, еще раз подтверждает, что передача «Рошена» в доверительную собственность и реальное отстранение Порошенко от влияния на корпорацию — доказанный факт. По этой статье дохода до 1 августа, согласно закону, Порошенко уплатит около 115 миллионов налога и военного сбора.

Порошенко также задекларировал почти 400 миллионов гривен дивидендов, которые в прошлом году насчитал ему фонд «Прайм Эссетс Капитал». И хотя пока он получил меньше половины указанного, в бюджет уже внесено 42 миллиона гривен налогов со всей начисленной к уплате суммы.

Дивиденды, говорит Медведев, по состоянию на конец года аккумулировались на счетах Петра Порошенко в Международном инвестиционном банке, а впоследствии использовались для пополнения его избирательного фонда. В первом туре — на общую сумму 453 миллиона гривен. Они станут налогооблагаемым источником прозрачного и честного финансирования кампании и во втором туре. Из этих же источников еще до начала избирательного процесса Порошенко потратил значительные суммы на информационное противодействие российской пропаганде в рамках общенациональной кампании «Армия. Язык. Вера».

Поэтому, в отличие от большинства кандидатов, которые скрывают своих реальных спонсоров-олигархов за мертвыми душами и подставными лицами, Порошенко продемонстрировал прозрачное финансирование кампании собственными средствами, из которых к тому же уплачены все положенные налоги. А победой на выборах будет обязан только избирателям, народу Украины, а не теневым жертвователям.

В целом сумма налогов и военного сбора на доходы Порошенко в 2018 году составляет 163 миллиона гривен. Кроме того, за пять лет Петр Порошенко, Фонд Петра Порошенко и компании, конечным бенефициаром которых он является, направили на благотворительность до полутора миллиардов гривен, в основном — на нужды армии", — отметил А. Медведев.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter