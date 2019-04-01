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Лукашенко сделал важное заявление о войне на Донбассе
Беларусь продолжит прилагать усилия для установления мира в Украине и поддерживает работу Трехсторонней контактной группы в Минске. Ранее сообщалось, что белорусский президент Александ Лукашенко заявлял, что Беларусь поддержит Россию против Украины, если власти Киева захотят разместить у себя ракеты средней и меньшей дальности.
Как передает БЕЛТА, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком. «Хочу вас заверить, что Беларусь всегда будет прилагать максимум усилий для того, чтобы поддержать деятельность вашей группы и вас как спецпредставителя ОБСЕ в Украине. Мы в этом направлении все делаем», — отметил он и добавил: «Если мы что-то можем сделать больше для мира в Украине, мы готовы это сделать. Я уже не единожды об этом говорил».
Александр Лукашенко также заявил, что постоянно следит за ходом переговорного процесса в Минске. «Все, что вы говорите, все ваши заявления (а я все эти заявления слышу) мы анализируем. Расхождений у нас практически нет. Как вы, так и я, все белорусы привержены миру в Украине. Это наша республика, с которой мы жили долгое время в одном доме. Очень переплетены судьбы многих семей и людей — белорусов и украинцев. Это не чужая нам страна», — добавил белорусский президент".
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь остается приверженной идее «союзного строительства» с Россией, но при этом «постулат суверенитета» остается для этой страны «незыблемым».
Фото с сайта https://www.belta.by
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