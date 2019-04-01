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Актерство не приносит денег: Дмитрий Ступка сменил профессию
Известный украинский актер, внук знаменитого Богдана Ступки, Дмитрий Ступка, который снялся в новом фильме Кшиштофа Занусси «Эфир», очевидно, не может похвастаться высокими гонорарами за работу в кино. Артист признался, что творчество не приносит ему достаточно денег, поэтому он решил основать свой бизнес. О своем новом деле он впервые рассказал в программе «Зірковий шлях» («Украина»). Дмитрий заверил, что пока успешно совмещает актерство и бизнес. Компания Дмитрия, которую он организовал вместе со своим кумом, занимается дорогими ремонтами и отделкой жилья умными гаджетами.
*Дмитрий Ступка похвастался в сети фото с дорогим авто
«Я ничего не меняю, просто развиваюсь дальше. Нельзя заниматься только творчеством, потому что только оно не приносит деньги, а ведь нужно воспитывать ребенка, строить семью и на эти деньги невозможно выжить, поэтому я в разных сферах ищу себя и мне это нравится», — сказал Дмитрий Ступка.
Напомним, актер женат на модели и актрисе Полине Логуновой. Пара воспитывает дочь Богдану, которую назвали в честь знаменитого прадедушки.
Недавно вышел украинский фильм «Круты» с Дмитрием Ступкой. Также он играет в театре и занимается преподавательской деятельностью.
Ранее актер рассказывал, что чиновники хотят лишить их дачи, предоставленной Богдану Ступке, а вдова знаменитого актера живет на маленькую пенсию.
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