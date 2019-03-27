Шоу-бизнес

О капризах знаменитостей ходят легенды. И если поклонников условия бытового райдера только забавляют, организаторам концертов они доставляют немало хлопот. Если они не выполнят все немузыкальные требования — шоу может и не состояться. Программа «Зірковий шлях» на канале «Украина» собрала все звездные капризы и необычные пункты бытовых райдеров мировых и украинских знаменитостей.

Во время визита в Киев супер-звезды Дженнифер Лопес требовали установить в гримерке артистки «лав сит». Это небольшой столик на двоих для кофе. Тогда певица и актриса путешествовала с любовником и в небольших перерывах устраивала минутки отдыха с любимым.

Американская популярная певица Бритни Спирс, когда выступала в Киеве, потребовала для конспирации три автомобиля с одинаковыми номерами.

«Выезжая из гостиницы, машины отправлялись по трем разным маршрутам. Это были такие меры безопасности, но при этом певица спокойно гуляла в Киеве по Пассажу», — рассказал Юрий Гулевич, эксперт гастрольного рынка.

Недавно выступавший в Киеве певец Энрике Иглесиас, прилетел в Украину на частном самолете. В быту артист оказался неприхотлив, попросил лишь перед концертом черные выстиранные полотенца и еду, поданную в посуде китайского фарфора.

«Он не просит каких-то 5-звездочных, 7-звездочных коньяков, заказывает пиццу, «но вкусную», суши, «но вкусные», — поделился Константин Дудко, директор концертного агентства, которое занималось организацией визита и концерта Иглесиаса.

Более раскованно вел себя во время визита в Киев отец Энрике Хулио Иглесиас. «Привез с собой целый самолет красивейших барышень на разный вкус: брюнетка, блондинка, рыжая, мулатка, негритянка, славянской внешности…», — рассказал Юрий Гулевич.

Испанец с подругами на несколько дней поселился в пентхаусе с собственным выходом на крышу. Мачо отказался от всех предложенных экскурсий, а все время проводил с красотками в номере.

Удивил своим необычным требованием знаменитый британский певец Элтон Джон, обладатель уникальной коллекции очков. Для их бережного хранения артист просит отдельное помещение с температурой плюс 16 градусов. В коллекции британца более четырехсот пар очков.

Еще один знаменитый британец Стинг возит с собой коврики для йоги и личного инструктора. Певица Мадонна просит отдельную зеленую комнату для медитаций и одноразовый унитаз, который надо ежедневно менять, а затем утилизировать.

Семь карликов прописаны в райдере короля панк-рока Игги Попа. В Шотландии Поп отказался выступать, пока ему не приведут карликов в костюмах гномов из диснеевских мультиков. Мучил требованиями организаторов и певец Робби Уильямс. Он попросил в гримерную живую обезьяну. Черная пантера, супермодель Наоми Кэмпбелл просит на гастролях профессиональную массажистку не старше шестнадцати лет, а эпатажный Мэрилин Мэнсон однажды потребовал привести ему лысую проститутку с выбитыми передними зубами.

Украинские артисты менее изобретательны в своих капризах. Как уверяют организаторы, наши звезды не доставляют особых хлопот, но иногда удивляют необычными запросами.

Популярная певица Оля Полякова в шутку прописывает в райдере наличие в гримерке блюда с листьями дуба для ее козы Гретхен. Так звезда проверяет организаторов на внимательность, читают ли они райдер вообще и готовы ли идти на компромиссы. Реальным требованием суперблондинки является наличие в гримерке зеркала высотой два с половиной метра, чтобы Оля могла рассмотреть себя в полный рост вместе с объемными головными уборами.

По словам организаторов концертов, Светлана Лобода просит сухое вино, закусывает прошутто, сыром дорблю, капрезе, рукколой с креветками, семгой на гриле и швейцарским черным шоколадом. Любитель поесть белорус Серега, ныне известный как Полиграф Шарикоff, требует в гримерку белое какао, 250 бутербродов с колбасой и 3 рулона туалетной бумаги.

Солист группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко вместо алкоголя просит кефир, а вместо гуляний для себя и музыкантов — бассейн.

«При чем, они плавали даже в бассейне с маской, с трубкой, с аквалангом. „Мумий Тролль“, вообще, парни такие морские. Они, наверное, и спят в тельняшках. Еще одно требование Лагутенко — темные шторы в гостиничном номере», — рассказал Денис Дудко.

Свой каприз есть и у Виктора Павлика. «Очень люблю темные плотные шторы, чтобы было комфортно спать в любое время суток», — признался артист.

А певица Руслана однажды пожелала отдельную комнату для платья. Объемный наряд с воланами занимал полкомнаты.

В райдере группы «Время и Стекло» значится мужское белье и несколько пар носков. Розовую пантеру в гримерку требует певец Артем Пивоваров. «Это игрушка. Для того, чтобы организаторы нам позвонили, и мы действительно убедились в том, что они прочитали весь райдер», — рассказал артист.

В советские времена артисты, собиравшие многотысячные стадионы, жили в скромных отелях и возили с собой кипятильники, кубики бульона и термосы.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» украинский режиссер Дженсен Ноен, снимающий фильмы в США, рассказал, как ему работалось с голливудскими звездами.

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