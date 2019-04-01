Происшествия

В жилом доме под Харьковом прогремел взрыв: есть пострадавшие

В Харьковской области от взрыва газа в многоквартирном доме пострадали два человека. Инцидент произошел в селе Максимовка (Богодуховский район) около 5:30 1 апреля, информирует UA Харків.

От взрыва в пострадавшей квартире вылетели окно и двери. На тот момент в помещении находились отец (1955 года рождения) и его сын (1985 года рождения). Их с ожогами рук и плеч доставили в больницу.

Фото ГСЧС

По словам спикера областного управления Национальной полиции Оксаны Калмыковой, предварительная версия причин инцидента состоит в неисправности газовой колонки.

Напомним, масштабный взрыв на газовой заправке в Кропивницком привел к гибели одного из пострадавших. А в Киеве в середине марта пришлось эвакуировать жителей 9-этажного дома после того, как в доме прогремел непонятный взрыв.

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