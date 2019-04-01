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Взрывы и пожар в Кропивницком: в больнице скончался один из пострадавших
В воскресенье, 31 марта, в больнице Кропивницкого умер 58-летний водитель автоцистерны, пострадавший во время взрывов и пожара на автозаправке.
Мужчина получил тяжелые ожоги во время взрыва автоцистерны. Врачи не делали никаких прогнозов.
«Пациент внезапно умер. У него были критические ожоги. Нельзя было сказать однозначно, выживет пациент», — цитирует заведующего ожоговым отделением областной больницы Наталью Корчаку Gazeta.ua.
Издание также сообщает, что в понедельник, 1 апреля, в Кировском районном суде Кропивницкого избирают меру пресечения Александру Ляховецкому, директору предприятия «Элан-Ви», на территории которого произошел взрыв. Ранее инженера этого предприятия Александра Слюсара взяли под ночной домашний арест.
Напомним, 27 марта около 20:00 в Кропивницком на автостоянке на ул. Киевской, 48а, занялись три автоцистерны со сжиженным газом. Произошли семь мощных взрывов. Пострадали 4 человека — двое спасателей, инженер автозаправочной станции и водитель автоцистерны.
По делу о взрывах уже есть подозреваемые. Это руководитель ООО «Элан-Ви» и главный инженер этого предприятия. Их подозревают в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия.
Как сообщали «ФАКТЫ», взрывом и последовавшим за ним пожаром на автозаправке в Кропивницком были уничтожены четыре автоцистерны для сжиженного газа, шесть грузовых и восемь легковых автомобилей. Повреждены восемь легковых и два грузовых автомобиля, а также кровля здания. Также была повреждена насосная станция.
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