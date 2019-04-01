«По факту на украинских выборах победил Путин», — российский блогер

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После первого тура президентских выборов, прошедшего в нашей стране и, как всегда, активно обсуждаемого в соседней России, официальный Кремль в лице пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова пока осторожничает: дескать, посмотрим, насколько законно все произошло и кто станет победителем в этой гонке. Между тем российская общественность бурлит, выдвигая свои прогнозы, делясь инсайдом и сравнивая наше богатство выбора с полным его отсутствием в собственной стране.

Так, Виктор Шендерович на своей страничке в соцсети пишет: «Про украинские выборы, со всеми их сложностями и проблемами, твердо могу сказать только одно: российским СМИ надо бы по этому случаю просто помолчать в тряпочку. Украинцы выбирают. Сами. Сами учатся, сами будут и исправлять свои ошибки… А улюлюканье, доносящееся из нашего бодрого концлагеря, как и советы отсюда, — лишь симптоматика нашей неадекватности».

В Facebook Юля Хорберг моделирует российские выборы «а-ля юкрейн»:

«Итог первичный всех потряс.

Как Пороха побил Зеленский!

Вопрос: «Что было бы у нас,

Встань против Путина Жванецкий?"

Вождя обидеть неохота,

Но матч бы шёл в одни ворота! (с)"

Виктория Ивлева, известный российский журналист, которая сочувствует Украине и сейчас помогает пленным украинским морякам, делится в соцсети собственной информацией о том, как происходили выборы в украинской провинции: «А вот рассказывает мне одна молодая девушка из села Иванька Маньковского района Черкасской области.

Недели за две, а может, и около месяца до выборов по селу прошли товарищи из сельсовета по всем домам с вопросом, кто из семьи пойдет голосовать, и отмечали у себя в каких-то тетрадках фамилии.

Когда они пришли на выборы, то увидели в списках людей, которые умерли несколько месяцев назад. На паспорта внимания не обращали, лишь бы был. Вот я не уверена, что все это честно. Агитация по району шла в основном за Тимошенко. Впрочем, судя по итогам, ей это не помогло.

Наверное, гречка была плохого качества".

А вот как оценил результаты первого тура пропутинский крымчанин Александр Горный:

«По факту на украинских выборах победил Владимир Путин, хотя многие этого ещё не осознали. Именно Путин был тем, кто формировал украинскую повестку все эти годы и сшил разваливающуюся Украину.

Украинские выборы возбудили многих. Все бродят вокруг трех сосен и пытаются понять, какая из них выше и краше. Да какая для нас разница? Кто бы ни победил, российско-украинские отношения испорчены на десятилетия, Крым не вернется, а Донбасс еще долго будет зоной нестабильности. Второй тур был предсказуем, но я надеялся на сюрприз. Сюрприз в принципе случился, отрыв Зеленского довольно приличный, и у него есть все шансы на победу. Только будет ли это победа для украинского народа? Одно дело — сыграть Президента в сериале «Слуга народа», другое дело — попасть в политический гадючник и без шлема", — пишет Горный в своем блоге на «Эхо Москвы».

А российский журналист Сергей Пархоменко в интервью на радио «Эхо Москвы» рассуждает об украинских выборах так: «Я не думаю, что у России есть какой-то лучший кандидат (на должность президента Украины. - Ред.). И мне кажется, что это вообще не российское дело. Но что касается руководства России, то, по-моему, они бы хотели, чтоб выиграл Зеленский. Ровно в той же логике, которая была на американских выборах. Хочется побольше хаоса в украинской политике, побольше хаоса во взаимоотношениях между президентом и Радой. И этот хаос будет только нарастать. Впереди еще парламентские выборы».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что, по мнению украинского финансиста и блогера Сергея Фурсы, борьба в Украине сейчас разворачивается отнюдь не между Зеленским и Порошенко. Противостояние идет по линии эмоционального и рационального.

Также «ФАКТЫ» писали, что кандидат в президенты Владимир Зеленский на волне эйфории уже планирует встречу с Владимиром Путиным и обсуждение будущего оккупированных Россией территорий. В Кремле же дали понять, что ни о чем с Зеленским договариваться не собираются.



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