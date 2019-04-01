Я люблю такой ритм: Монатик отмечает 33-й день рождения

Шоу-бизнес

Известный украинский мультиартист, звездный тренер вокального проекта «Голос країни» Дмитрий Монатик 1 апреля отмечает свой 33-й день рождения. Накануне праздника Дмитрий оказался в Варшаве, где в одном из клубов у него был концерт. 1 апреля Монатик забавно сам поздравил себя в сети стихом, опубликовав короткое видео. Также он поблагодарил своих родителей и призвал неравнодушных помогать новорожденным детям, нуждающимся в лечении.

«Я так люблю такой ритм, когда все успеваешь едва… Вот „последняя“ рифма в мои 32!!!» — говорит исполнитель.

В комментариях поклонники благодарят именинника за драйвовый концерт и оставляют поздравления. Трогательно поздравляют друга и коллегу звезды шоу-бизнеса. Потап опубликовал раннее фото Дмитрия и пожелал ему собрать Олимпийский стадион.

«Димочка, дорогой, я тебя поздравляю с твоим Днём! Вот с тобой всегда так, как на этом видео. Я хочу, чтоб ты всегда был в таком настроении, чтоб все получалось так, как ты хочешь! Пусть вся твоя музыка продолжает попадать точно в сердца, будь самым счастливым и пусть рядом всегда будет твоя семья и конечно друзья, ведь все, что ты захочешь — будем только за!», — трогательно написала певица Надя Дорофеева.

Напомним, их совместный клип «Глубоко» набрал миллионы просмотров и получил множество наград.

К поздравлениям присоединился и муж Дорофеевой Дантес, посвятив имениннику стих.

В 33 это когда детства полные штаны

А в доме уже два мини Ты.

В 33 уже есть что рассказать

Можно даже «А в моё время»

Или слово «молодёжь» сказать

Но так прекрасно в 33

Домой возвращаться, где встречают те 3

Те три, в которых и есть весь ТЫ!

«Дим, прошел год с тех пор, как была сделала эта фотка и ничего не поменялось: ты так же крут, сияешь и зашиваешь душу. Но за год ты стал еще мудрее, как SOVA. С Днем рождения, man», — написал ведущий Владимир Остапчук.

Напомним, Дима Монатик родился 1 апреля 1986 года в Луцке. С детства увлекался танцами, направлением брейк-данс. В интервью «ФАКТАМ» артист рассказывал, как непросто ему пришлось пробивать себе дорогу в шоу-бизнесе без денег, связей и звездных друзей.

Первый успех к нему пришел после участия в шоу «Танцуют все» в 2010 году. Потом был «X-Фактор». Монатик писал хиты для многих звезд шоу-бизнеса. Известность ему принесла песня «40 градусов» для Светланы Лободы.

Сейчас Дима Монатик — мультиартист — певец, композитор, танцор, режиссер… На его счету множество хитов «Кружит», «Вечность», «Витамин Д», «Глубоко», «Зашиваю душу»…

Монатик женат на Ирине Демичевой, воспитывает двоих сыновей, изредка показывает фото семьи в сети.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Джамала трогательно поздравила сына Эмира-Рахмана с его первым днем рождения.

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