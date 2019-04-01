- 16:00 Выборы президента Украины: последние результаты, реакция соцсетей и другие подробности
- 15:58 Я люблю такой ритм: Монатик отмечает 33-й день рождения
- 15:54 «По факту на украинских выборах победил Путин», — российский блогер
- 15:53 Эрдоган теряет Анкару и Стамбул: в Турции на выборах произошла сенсация
- 15:53 Бородатая женщина-христианка, опасавшаяся навсегда остаться одинокой, вышла замуж за сатаниста
- 15:52 На Google Maps запустили игрушку в честь 1 апреля
- 15:49 Киевлянин изготовил почти тысячу поддельных iPhone, но не успел их продать
- 15:48 Где в Киеве с 1 апреля снова можно ездить со скоростью 80 км/час: перечень улиц
- 15:46 «Заря» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 23-го тура чемпионата Украины
- 15:28 В центре Харькова отец-иностранец похитил малолетнюю дочь
Я люблю такой ритм: Монатик отмечает 33-й день рождения
Известный украинский мультиартист, звездный тренер вокального проекта «Голос країни» Дмитрий Монатик 1 апреля отмечает свой 33-й день рождения. Накануне праздника Дмитрий оказался в Варшаве, где в одном из клубов у него был концерт. 1 апреля Монатик забавно сам поздравил себя в сети стихом, опубликовав короткое видео. Также он поблагодарил своих родителей и призвал неравнодушных помогать новорожденным детям, нуждающимся в лечении.
«Я так люблю такой ритм, когда все успеваешь едва… Вот „последняя“ рифма в мои 32!!!» — говорит исполнитель.
В комментариях поклонники благодарят именинника за драйвовый концерт и оставляют поздравления. Трогательно поздравляют друга и коллегу звезды шоу-бизнеса. Потап опубликовал раннее фото Дмитрия и пожелал ему собрать Олимпийский стадион.
«Димочка, дорогой, я тебя поздравляю с твоим Днём! Вот с тобой всегда так, как на этом видео. Я хочу, чтоб ты всегда был в таком настроении, чтоб все получалось так, как ты хочешь! Пусть вся твоя музыка продолжает попадать точно в сердца, будь самым счастливым и пусть рядом всегда будет твоя семья и конечно друзья, ведь все, что ты захочешь — будем только за!», — трогательно написала певица Надя Дорофеева.
Напомним, их совместный клип «Глубоко» набрал миллионы просмотров и получил множество наград.
К поздравлениям присоединился и муж Дорофеевой Дантес, посвятив имениннику стих.
В 33 это когда детства полные штаны
А в доме уже два мини Ты.
В 33 уже есть что рассказать
Можно даже «А в моё время»
Или слово «молодёжь» сказать
Но так прекрасно в 33
Домой возвращаться, где встречают те 3
Те три, в которых и есть весь ТЫ!
«Дим, прошел год с тех пор, как была сделала эта фотка и ничего не поменялось: ты так же крут, сияешь и зашиваешь душу. Но за год ты стал еще мудрее, как SOVA. С Днем рождения, man», — написал ведущий Владимир Остапчук.
Напомним, Дима Монатик родился 1 апреля 1986 года в Луцке. С детства увлекался танцами, направлением брейк-данс. В интервью «ФАКТАМ» артист рассказывал, как непросто ему пришлось пробивать себе дорогу в шоу-бизнесе без денег, связей и звездных друзей.
Первый успех к нему пришел после участия в шоу «Танцуют все» в 2010 году. Потом был «X-Фактор». Монатик писал хиты для многих звезд шоу-бизнеса. Известность ему принесла песня «40 градусов» для Светланы Лободы.
Сейчас Дима Монатик — мультиартист — певец, композитор, танцор, режиссер… На его счету множество хитов «Кружит», «Вечность», «Витамин Д», «Глубоко», «Зашиваю душу»…
Монатик женат на Ирине Демичевой, воспитывает двоих сыновей, изредка показывает фото семьи в сети.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Джамала трогательно поздравила сына Эмира-Рахмана с его первым днем рождения.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.