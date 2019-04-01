Дан Балан укусил Тину Кароль на «Голосі країни»: самые яркие моменты последнего эфира (видео)

Шоу-бизнес

Состоялись последние нокауты девятого сезона проекта «Голос країни» («1+1»), ставшие решающими для команд тренеров Дана Балана и Тины Кароль. В финале эфира стали известны все участники, которые будут бороться за звание «голоса страны» в прямых эфирах.

К финальному нокауту свои команды уже успели собрать Потап и Монатик. Частично начала нокауты и команда Дана Балана. По результатам прошлого выпуска на первое кресло сел боксер-сердцеед Вячеслав Кретов, на второе — львовянка Оксана Муха, а на четвертое — одессит Владимир Зайончковский, который своим выступлением заставил танцевать Тину Кароль.

Второй эфир нокаутов открыла команда Дана Балана — Екатерина Бегу. Участница призналась, что песню «Маечки» Земфиры она посвящает Дану Балану.

— Вы настоящий боец, — сказал Кате Потап, отдав ей третье место.

— Для меня это очень тяжелая песня, — призналась Катя. — Эта песня про меня.

— Катя, я даже прослезился, — признался Дан Балан. — Ты — настоящий артист и я буду рядом с тобой!

Дан отдал Екатерине первое место.

Репетитор английского языка из Анголы Жоао Енрикеж признался, что мечтает о прямых эфирах.

Композиция «I'm yours» заставила танцевать весь зал.

— Жить после такого хочется, — сказал Монатик. — Роскошный номер.

— Не думал, что выбор будет таким сложным, — сказал Дан. — Жоао, ты — звезда, настоящий артист! Надеюсь, мы когда-то увидимся.

Енрикеж покинул проект.

Романтик Александр Мороз не скрывал, что «Голос» кардинально изменил его жизнь. Его выступление с песней «Who is it» назвали реинкарнацией Майкла Джексона.

— Я хотел, чтобы ты продолжил борьбу, — сказал Монатик.

— Ты принес энергию в эту песню и частичку себя, — признал Балан. — Ты показал сегодня класс! Спасибо тебе за все, увидимся еще.

Александр Мороз покинул проект.

— Это для меня шок! — призналась Тина Кароль.

Грузин Гиорги Дарахвелидзе из команды Балана вышел на сцену «Голоса» с песней «Сьюзи» «Океана Эльзы».

— Спасибо за прекрасное выступление, — сказала Тина Кароль. — Но я бы вам не отдала место.

Но Дан Балан отдал Гиорги четвертое место, а Владимир Зайончковский покинул проект.

Гуцулка Марина Фижделюк впервые вышла на сцену с англоязычной песней. Под хит «Anywhere» вместе с ней танцевал и тренер — Дан Балан.

— Я верю в тебя, как артиста, — сказал Дан Балан, прощаясь с Мариной.

Поклонник украинского «Голосу країни» из Омана Рафи Хейтам вышел на сцену проекта, когда все места в команде Балана уже были заняты, а тренер перед этим простился с тремя участниками. Под песню «Dudu» танцевали все тренеры проекта.

— Браво! — кричала Тина Кароль.

— Я повеселился, — признался Потап.

— Я благодарю судьбу за свою команду, — сказал Дан Балан, прощаясь с Гиорги Дарахвелидзе и отдавая его место Рафи Хайтаму.

Заканчивала нокауты девятого сезона команда Тины Кароль. Первым на сцену вышел Андрей Хайат, известный своим выступлением на национальном отборе «Евровидения».

В авторской оригинальной аранжировке прозвучала украинская народная песня «Летит галка через балку».

— Андрей, вы — настоящий артист, — сказал Дима Монатик.

— Ты — герой нашего времени, — призналась Тина. — Ты в моей команде номер один.

Хайат занял первое кресло в команде Тины.

Слабовидящая вокалистка из Одессы Ксения Бахчалова вышла на сцену «Голоса» с песней «Hijo de la luna», заставив плакать Диму Монатика.

— Я горжусь, что у меня в команде есть такая певица, — сказала Тина, отдавая Ксении первое место и пересаживая Хайата на второе.

Народницу Лидию Федоровну Горошко называют «душой» команды Тины Кароль. Под песню «Тече вода», в исполнении Горошко, тренеры пустились в пляс.

— Низкий вам поклон, — сказала Тина Кароль. — Спасибо, за участие в проекте.

— Идите к своей мечте в любом возрасте! — сказала, прощаясь с проектом Лидия Федоровна.

Однораленко Даниил из команды Тины Кароль вышел на сцену «Голоса» с песней «Don't stop the music».

— Если я была б моложе, я бы влюбилась в тебя, — сказала Тина Кароль, отдавая ему третье кресло.

Львовский квартет «Leon Vochi» — одни из самых сильных участников команды Тины. На нокаут парни вышли с хитом Александра Пономарева «З ранку до ночі».

— Это был музыкальный кайф, — сказал Потап. — Я бы отдал вам второе кресло.

— Это было ваше лучшее выступление, — призналась Тина Кароль, отдавая квартету третье кресло. На четвертое пересел Однораленко Даниил.

Работник брачного агентства Артем Лиска вышел на сцену с песней «Hotline bling», заставив танцевать тренеров. Дана Балана настолько захватил танец с Тиной, что он не удержался и… укусил ее в плечо.

— Ай! — воскликнула Кароль. - Я теперь боюсь к тебе подходить!

— Артем, что ты сделал со мной, — воскликнул после выступления Артема, Дан Балан. — Я выплеснул свои истинные чувства.

— Ты так пел песню, что мы все перекусали друг друга, — пошутил Потап.

Тина Кароль отдала Артему четвертое кресло, а Даниил Однораленко покинул «Голос».

Перерожденный артист Дэвид Аксельрод пришел на проект, чтобы зрители узнали и полюбили его. Лирическая песня «Writings on the wall» заставила стоя аплодировать исполнителю.

Дан Балан признался, что отдал бы ему первое место.

— Дэвид, ты — вокальное украшение страны, — сказала Тина Кароль, отдавая Аксельроду первое место.

Артем Лиска покинул «Голос».

Фанатка Тины Кароль, Дарья Храмова, перед выходом на сцену призналась, что готова бороться до последнего. Ее блестящее исполнение «Dangerous woman» заставило волноваться всех конкурентов.

— Ты уже не Тина Кароль и я тебя поздравляю, — сказала Тина, обращаясь к Дарье. — Я тебя безумно люблю, но были нюансы, из-за которых я не могу позволить квартету покинуть проект.

Дарья Храмова покинула «Голос».

— Украинский проект — это высокопрофессиональное шоу, которое даёт невероятный опыт для становления артиста, — призналась «ФАКТАМ» Дарья Храмова. - Каждый, кто делает это шоу — профессионал! Когда я ехала в Украину из Подмосковья — в голове было лишь одно: «Неужели я правда еду на «Голос»? Это такой подарок судьбы! Для меня было счастьем просто принять участие, и уж точно никогда не могла подумать, что пройду так далеко. Это шок! Тина — колоссально трудоспособна и требовательна. Этому учила и нас. Я ухожу с проекта, получив колоссальный багаж опыта и новых знаний!

Закрывала выступление команды Тины Кароль официантка и администратор ресторана Ника Тупилко с песней «Вахтерам» группы «Бумбокс».

— Знаю, что у тебя нет другой сцены, кроме этой, — сказала Тина Кароль. — Не хочу, чтобы ты опять готовила бургеры, ты идешь со мной в прямые эфиры!

Квартет «Leon Vochi» покинул «Голос».

Первый прямой эфир «Голосу країни» состоится уже 7 апреля.

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