Джамала трогательно поздравила сына с первым днем рождения (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Джамала, недавно впервые показавшая лицо своего сына Эмира-Рахмана, трогательно поздравила малыша с его первым днем рождения. Ровно год назад 27 марта она впервые стала мамой. Как говорит Джамала, это событие перевернуло ее жизнь. Своим счастьем она поделилась на странице в Instagram, трогательно поздравив сына и опубликовав серию снимком Эмира-Рахмана с первых дней его жизни.

«Ты появился на свет очень вовремя и перевернул мою жизнь с ног на голову! Сейчас тяжело представить, что когда-то жила без тебя», — написала Джамала.

Напомним, певица успешно совмещает карьеру и семью. В апреле 2017 года она вышла замуж за Бекира Сулейманова. После рождения первенца певица не стала долго засиживаться в декрете, она писала новый альбом, путешествовала с малышом. Зимние каникулы они с мужем провели на острове Маврикий, где Джамала похвасталась стройной фигурой в купальнике.

Недавно певица представила новую песню Solo и была названа лучшей певицей по версии музыкальной премии YUNA.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что известный психолог и телеведущая Наталья Холоденко впервые показала новорожденную дочь Вивьен.

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