ОБСЕ сделала резонансное заявление по выборам в Украине

Политика

Миссия международных наблюдателей, мониторившая ход голосования в Украине, назвала выборы президента свободными и конкурентными. С таким заявлением выступил специальный координатор ОБСЕ Илкка Канерва.

«Это были конкурентные выборы. Была обеспечена возможность голосовать за того кандидата, которого выбирал гражданин. В целом выборы проходили как свободные», — сказал спецкоординатор ОБСЕ.

Миссия международных наблюдателей на выборах 31 марта была самой многочисленной за всю историю. От ОБСЕ приехали 660 наблюдателей из 31 страны. По словам спецкоординатора ОБСЕ, большое количество международных наблюдателей способствовало минимизации нарушений. Как сообщает Интерфакс-Украина, в ОБСЕ считают, что те нарушения, которые были установлены в день голосования, в целом не повлияют на результат.

Высокую оценку украинских выборов поддержали в Парламентской ассамблее Совета Европы. Представитель наблюдателей ПАСЕ Март ван де Вен считает, что «выборы были очень четко организованы и не было никаких ограничений».

Представитель Парламентской ассамблеи НАТО Михал Щерба отметил, что Украина идет путем демократических изменений, а ПА НАТО, в свою очередь, готова поддержать украинцев в борьбе с российской агрессией. При этом он указал на большое количество т.н. «технических кандидатов» в президенты Украины, назвав этот факт «не способствующим демократии».

Напомним, ЦИК уже назначила второй тур выборов. Он состоится 21 апреля. Все самые актуальные новости о выборах в проекте «ФАКТОВ» «Выборы президента Украины: последние результаты, реакция соцсетей и другие подробности».

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