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Украина

Деньги любят счет: Одесса, Херсон и Днепр первыми в Украине завершили отопительный сезон

16:13 1 апреля 2019 174
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Инф. «ФАКТОВ»

В Одессе и Днепре исполкомы городских советов приняли решение завершить отопительный сезон в жилом фонде. Решение мотивировано повышением среднесуточной температуры воздуха.

Вместе с тем в Днепре решили еще подождать с отключением тепла в объектах социальной сферы — больницах, школах и детских садах. Отапливать их прекратят после особого распоряжения.

А в Херсоне городской совет уже распорядился о завершении отопительного сезона именно в коммунальном секторе. Днем окончания сезона для общеобразовательных учебных заведений, детских учебных заведений, объектов культуры и спорта, жилого фонда определено 31 марта.

В Одессе коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одессы» и руководителям предприятий, на балансе которых находятся системы центрального отопления и горячего водоснабжения, уже поручено начать выполнение планового ремонта теплотрасс и систем центрального отопления.

Все указанные города начали отопительный сезон 3 ноября 2018 года.

Напомним, ранее киевлян предупредили об очередном повышении тарифов на тепло и горячую воду с с 1 мая. «ФАКТЫ» писали, как можно сэкономить на отоплении многоквартирных домов.

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