Модель-аристократка поразила жуткой худобой и откровенным платьем с бриллиантами (фото)

Шоу-бизнес

Известная своей экстравагантностью английская аристократка и модель леди Виктория Херви, дочь маркиза 6-го маркиза Бристоля, удивила фанатов чересчур откровенным мини-платьем стоимостью почти семь миллионов долларов. Платье, напоминающее паутину и обнажающее значительную часть тела, украшено настоящими бриллиантами.

Не менее сильное впечатление, чем наряд (или практически его отсутствие), произвела также жуткая худоба 42-летней леди Виктории, которая к тому же рискнула обойтись без нижнего белья. Как пишет Daily Star, явившаяся в таком виде на вечеринку светская львица позировала в обществе дизайнера платья — Скотта Хеншалла.

Виктория Фредерика Изабелла Херви известна своими смелыми образами, а также скандальными высказываниями. Так, ранее она как-то пожалела британских бездомных, которым нелегко приходится зимой, и посоветовала им перебираться на это время года на Карибские острова — там, мол, намного теплее и всегда есть свежая рыба.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что блеснувшие бюстом и ногами Кардашьян произвели фурор сразу по обе стороны Атлантики.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter