- 19:04 Выборы президента Украины: последние результаты, реакция соцсетей и другие подробности
- 18:57 «Динамо» продало футболиста в Бразилию за 5 млн евро
- 18:52 Везли как опасных преступников: крымскотатарский активист рассказал об этапировании в Ростов-на-Дону
- 18:46 Выборы 2019: в НАТО до окончания второго тура сохраняют молчание
- 18:15 Попытки хакеров вмешаться в работу ЦИК пока безрезультатны, — МВД
- 17:57 Модель-аристократка поразила жуткой худобой и откровенным платьем с бриллиантами
- 17:53 Первоапрельская "шутка" по-киевски: с крыши дома сбросили рояль
- 17:37 Курс доллара резко упал на межбанке
- 17:36 За выступление на «Евровидении» Мадонна получит баснословный гонорар
- 17:32 Юлия Тимошенко задекларировала драгоценности Chanel, Cartier, Chopard и отсутствие недвижимости
Модель-аристократка поразила жуткой худобой и откровенным платьем с бриллиантами (фото)
Известная своей экстравагантностью английская аристократка и модель леди Виктория Херви, дочь маркиза 6-го маркиза Бристоля, удивила фанатов чересчур откровенным мини-платьем стоимостью почти семь миллионов долларов. Платье, напоминающее паутину и обнажающее значительную часть тела, украшено настоящими бриллиантами.
Не менее сильное впечатление, чем наряд (или практически его отсутствие), произвела также жуткая худоба 42-летней леди Виктории, которая к тому же рискнула обойтись без нижнего белья. Как пишет Daily Star, явившаяся в таком виде на вечеринку светская львица позировала в обществе дизайнера платья — Скотта Хеншалла.
Виктория Фредерика Изабелла Херви известна своими смелыми образами, а также скандальными высказываниями. Так, ранее она как-то пожалела британских бездомных, которым нелегко приходится зимой, и посоветовала им перебираться на это время года на Карибские острова — там, мол, намного теплее и всегда есть свежая рыба.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что блеснувшие бюстом и ногами Кардашьян произвели фурор сразу по обе стороны Атлантики.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!