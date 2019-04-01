Загадочно исчезла самая дорогая в истории картина — «Спаситель мира» Леонардо да Винчи (фото)

Происшествия

Загадочно исчезла самая дорогая картина в истории! С таким сенсационным утверждением вышла в субботу, 30 марта, американская газета The New York Times. Речь идет о полотне великого Леонардо да Винчи «Спаситель мира», которая в ноябре 2017-го картина была продана на торгах аукционного дома Christie's в Нью-Йорке за 450 миллионов долларов. Эта сумма является ценовым рекордом для произведений искусства, проданных не только с аукциона, но и в частном порядке.

С тех пор о местонахождении картины практически ничего не известно. В сентябре 2018 года шедевр должны были выставить в Лувре в Абу-Даби. Об этом громогласно в июне заявил глава департамента культуры и туризма Абу-Даби Мохамед эль-Мубарак на страницах газеты The National. Чиновник обещал, что «Спаситель мира» будет постоянно выставлен в музее. «Шедевр был так долго скрыт от глаз, что мы решили подарить его миру! Каждый посетитель музея сможет полюбоваться этой красотой», — утверждал эль-Мубарак.

Картину должны были выставить 18 сентября 2018 года. Но этого так и не произошло. Афиши тихо сняли. Выставку отменили без объяснения причин. Эль-Мубарак молчит до сих пор. Сотрудники Лувра в Абу-Даби официально от комментариев отказываются. В приватных беседах утверждают, что понятия не имеют, где находится полотно.

Это не первое таинственное исчезновение «Спасителя мира». Картина была написана примерно в 1500 году. Каким-то образом она оказалась в коллекции короля Англии Карла I, казненного в 1649 году. Она значилась в реестре произведений искусства, находившихся во владении обезглавленного монарха.

Затем полотно снова исчезло. Сведения о нем периодически появлялись в разных странах Европы, пока в конце XVIII века «Спаситель мира» не исчез, как казалось, навсегда. Только в XXI веке о картине заговорили снова. Произошло это после того, как полотно оказалось в руках искусствоведа и реставратора Дианы Модестини, профессора Института изобразительных искусств университета Нью-Йорка. Картину принесли к ней на реставрацию после аукциона в Новом Орлеане в 2005 году.

Британский искусствовед, профессор Оксфордского университета Мартин Кемп, скрупулезно изучив историю «Спасителя мира», утверждает, что в XIX веке ее купил один английский промышленник. Спустя примерно 100 лет она оказалась в США, где ее приобрел частный американский коллекционер за сумму, эквивалентную нынешним 1 350 долларам. А наследники этого человека выставили картину на аукцион в Новом Орлеане. Никто из них, начиная с британского промышленника, даже не догадывался, что это работа Леонардо. Дело в том, что кто-то нарисовал поверх оригинального изображения свое. И, вероятно, не один раз.

Профессор Модестини взялась за реставрацию неизвестной картины, не подозревая, какое сенсационное открытие ее ждет. Она сняла верхние слои краски, очистила работу Леонардо да Винчи от грязи и увидела перед собой «Спасителя мира», о существовании которого только читала в специальной литературе. Диане пришлось затем поработать над некоторыми деталями. В процессе реставрации она вдруг обнаружила, что на правой руке Иисуса два больших пальца. Модестини пришла к выводу, что оба нарисовал Леонардо. Ему не понравился первый вариант, и он его замазал краской, а поверх нарисовал большой палец еще раз. Диана сохранила в итоге второй вариант.

В 2011 году «Спаситель мира» после своего чудесного возрождения был впервые показан публике. Произошло это в Национальной галерее в Лондоне. Там проходила ретроспектива произведений Да Винчи. И тогда большинство экспертов согласились с тем, что речь идет о подлиннике. Возвращение картины было объявлено величайшим событием. В 2013 году шедевр был приобретен российским олигархом Дмитрием Рыболовлевым за 127,5 миллиона долларов. А в 2017 году миллиардер продал ее уже за 450,3 миллиона долларов.

«Спаситель мира» — единственная из сохранившихся картин Леонардо, которая находится в частных руках. Многие искусствоведы призывали крупные музеи или правительства разных стран выкупить шедевр. Они опасались, что с картиной может что-нибудь произойти. Как в воду глядели…

Имя человека, который выложил за «Спасителя мира» рекордную сумму, хранится в секрете. Правила аукциона Christie’s позволяют это. The New York Times утверждает, что покупателем был саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан аль-Сауд. Он участвовал в торгах по телефону. Вскоре после этого принц Бадер был назначен первым в истории Саудовской Аравии министром культуры.

Известно, что он является другом и бизнес-партнером наследного принца Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда. Американское издание полагает, что принц Бадер тайно действовал от его имени. Следовательно, настоящим владельцем шедевра является теперь ибн Салман. Наследный принц, который, как утверждают западные СМИ, последние два года фактически правит Саудовской Аравией, мог передумать и решил не выставлять «Спасителя мира» в музее.

Это самое простое объяснение таинственного исчезновения шедевра. Но есть и другая версия. Как известно, 2 октября 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле был убит оппозиционный журналист Джамаль Хашогги. Преступление совершила группа сотрудников спецслужб под руководством личного телохранителя принца Мухаммеда. Ответственность за убийство Хашогги Турция, США и страны Евросоюза возложили на наследника престола. Международная репутация принца оказалась испорчена. Некоторые считают, что его решение спрятать картину от людских глаз как-то связано с громкой расправой над Хашогги.

Интересно, что парижский Лувр, который дал музею в Абу-Даби право использовать свое название, также не знает, где находится «Спаситель мира». Шедевр должен украсить выставку в Париже, приуроченную к 500-летию смерти Леонардо. Она запланирована на осень 2019 года. Руководство Лувра и французские власти надеются, что картина к этому времени появится, и ее появление в Париже состоится.

А пока эта таинственная история вновь дала повод для сомнений в подлинности «Спасителя мира». Например, французский эксперт Жак Франк полагает, что исчезновение возрожденного полотна неслучайно. Он уверен, что это сделано сознательно, для того чтобы скрыть величайшую аферу в истории — серию продаж с аукциона за огромные деньги подделки! Франк даже написал письмо о своих подозрениях на имя президента Франции Эммануэля Макрона.

Диана Модестини, которая занималась реставрацией «Спасителя мира», рассказала The New York Times о том, что осенью 2018 года картину якобы должны были отправить в Цюрих. Ей об этом сказал эксперт Даниэль Фабиан. Его попросили еще раз оценить полотно. В последний момент заказ был отменен. Теперь Фабиан отказывается от комментариев. По словам Модестини, именно после доставки шедевра Леонардо в Цюрих «Спаситель мира» бесследно исчез…

Как ранее писали «ФАКТЫ», исследователь из Италии Сабрина Сфорца Галиция заявила, что ей удалось разгадать тайный смысл картины Да Винчи под названием «Тайная вечеря».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter