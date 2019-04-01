Происшествия

Выживший в ДТП в Одессе нацгвардеец рассказал, почему их "добивал" уголовник

Выживший в смертельной аварии в Одессе 30 марта солдат Национальной гвардии Денис Балгуров впервые рассказал о случившемся с ним. По его словам, перед тем, как переходить дорогу, они сделали прохожему мужчине замечание за неадекватное поведение, а когда подошли к пешеходному переходу, почувствовали удар, сообщает одесский интернет-ресурс.

После этого человек, которому солдаты Нацгвардии сделали замечание, начал ногами бить пострадавших в ДТП и пытался вырвать оружие.

Неадекватного мужчину отогнали прохожие, на место вызвали скорую, однако одного из пострадавших военнослужащих — Виталия Флоре — спасти не смогли, от полученных травм он погиб на месте. Дениса Балгурова и Даниила Руденко госпитализировали с многочисленными переломами. Последний до сих пор не вышел из комы.

Даниил Руденко

Прогнозов о выздоровлении военных врачи не дают, но в случае улучшения их состояния обоих ждут многочисленные операции.

Мужчину, которого подозревают в избиении нацгвардейцев, задержали в его собственном доме. Ранее он был судим, но его досрочно освободили. За насилие в отношении сотрудников Нацгвардии ему грозит до 5 лет тюрьмы. Подозреваемого виновника ДТП тоже арестовали, ему инкриминируют нарушение правил дорожного движения, которые повлекли за собой гибель и увечья.

Меру пресечения им изберут в райсудах Одессы 2 апреля. На этот же день назначена церемония прощания с погибшим 23-летним Виталием Флоре.





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