В Одессе задержали мужчину, жестоко избивавшего раненных в ДТП нацгвардейцев

Происшествия

В Одессе 31 марта полиция задержала гражданина, обоснованно подозреваемого в нанесении побоев бойцам Нацгвардии. 30 марта нацгвардейцы были тяжело травмированы в ДТП, а камера наблюдения неподалеку зафиксировала неадеквата, ногами избивавшего пострадавших.

Как рассказал в Facebook глава МВД Арсен Аваков, было установлено, что после страшного ДТП трое гвардейцев истекали кровью на асфальте. «Вызвали скорую — и тут — эта м… в синей куртке — он подскочил к бойцам и нанес несколько ударов (!!) по лежащим, пока его не оттолкнула, спасибо ей, женщина», — пишет министр.

Подозреваемый гражданин сбежал с места трагедии до того, как приехали полиция и скорая. Искали мужчину всю ночь и половину дня 31 марта. В итоге гражданину не удалось скрыться — его задержали. Подозреваемым оказался ранее судимый житель Одессы, находящийся под условным сроком.

Задержанному инкриминируют статью «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». Наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 30 марта в Одессе в группу троих нацгвардейцев, вышедших на патрулирование города, въехал автомобиль. Один нацгвардеец погиб, двое в тяжелом состоянии находятся в Одесском госпитале. Водитель задержан.

Фото Арсен Аваков/Facebook

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