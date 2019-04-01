В Одессе стартовала Юморина: яркие фото веселого праздника

Общество

О том, что Новый год в Одессе отмечается дважды, знают многие. Первый раз — 1 января, как и положено. Второй — 1 апреля, и это уже новый юмористический год. Нынешнее празднование Юморины пришлось на начало рабочей недели — понедельник, сразу же после выборов президента. Ранее в Одессе стартовала «Комедиада-2019». И здесь мнения разделились: одни полагают, что время для масштабного веселья во всех отношениях несколько спорное. Другие, напротив, — в самый раз.

Дескать, дополнительным стимулом станет всеобщий выходной для коллективов, учащихся и студентов школ, колледжей, вузов. Ведь именно в их зданиях располагались избирательные участки, демонтировать которые еще не успели. Особый шарм, также считают они, придает и то, что в абсолютные лидеры первого тура президентских выборов вышел Владимир Зеленский — один из ведущих украинских комиков.

Как бы там ни было, традиционный парад «Юморины-2019» стартовал. Карнавальное шествие пройдет от Соборной площади, по улице Дерибасовской к Приморскому бульвару.

Нынче его лейтмотив — 220-летие основания Одессы и 100-летие Одесской киностудии. Потому неудивительно, что значительная часть шоу — своеобразная киноюморина. По замыслу организаторов, каждый гость праздника — актер увлекательного фильма, действие которого разворачивается в реальном времени.

Несколько колонн, с «вкраплением» двух десятков стилизованных авто, символизируют разные эпохи кинематографа — от черно-белого немого кино до фильмов современных. Костюмы и бутафория — оригинальные раритетные экземпляры из известных лент — для участников доставлены из костюмерной киностудии.

Например, в колонне большой автомобиль, задрапированный под фильм «Место встречи изменить нельзя». По периметру он обтянут широкой лентой, сделанной под съемочную, которая состоит из кадров, запечатлевших эпизоды этой киноленты. На «кадрах» — изображения героев — милиционеров Жеглова и Шарапова, бандитов, в числе которых — знаменитый налетчик по прозвищу Горбатый. В автомобиле находятся люди, одетые в соответствующие костюмы. Молодые люди несут «растяжку» с надписью: «А теперь — Горбатый!».

Также в колонне — группа в костюмах героев кинофильма «Д'Артаньян и три мушкетера» — мушкетеры со шпагами, женщины в «старинных» платьях.

Группа Чарли Чаплинов (в основном детей) в черных костюмах, с тростями и с приклеенными усами. Перед ними несут плакат «Ангелочки Чарли».

К слову, в числе почетных гостей «Юморины» — Юджин Чаплин, внук Чарли Чаплина.

В центре города много людей, собравшихся посмотреть карнавал, концерт, посетить другие мероприятия.

Из-за праздничных мероприятий движение транспорта в центре города ограничено, на прилегающих улицах — сильно затруднено.

Общественный порядок поддерживают более тысячи правоохранителей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что костюмы украинки признали лучшими на Венецианском карнавале.

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