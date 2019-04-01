Спорт

Стартовала продажа билетов на матчи Украины с Сербией и Люксембургом: стали известны цены

Федерация футбола Украины объявила о начале реализации билетов на отборочные поединки Евро-2020, в которых команда Андрея Шевченко примет сборные Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня).

Оба матча пройдут на стадионе «Арена Львов» (начало в 21:45). Цена на билеты — от 50 до 800 гривен. С 1 апреля реализация билетов проходит на сайте ticketsbox.com. В кассах стадиона они появятся позже.

Также у болельщиков есть возможность купить абонемент на оба матча со скидкой 20 процентов.

Напомню, что на старте отборочного цикла сборная Украины сыграла вничью на поле Португалии и благодаря автоголу соперника на 93-й минуте вырвала в гостях победу над Люксембургом.

Положение команд в группе В: 1. Украина — 4 очка (2 матча); 2. Люксембург — 3 (2); 3. Португалия — 2 (2); 4. Сербия 1 (1); 5. Литва — 0 (1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА после жалоб Португалии и Люксембурга завел «дело Мораеса».

Фото ffu.ua

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