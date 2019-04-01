В Германии выдвинули условие Зеленскому

Политика

Победителю первого тура президентских выборов в Украине Владимиру Зеленскому придется уточнить, каким образом он намерен достичь задекларированной цели избавления Украины от влияния олигархов. Об этом заявил заместитель руководителя фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза в Бундестаге Йоганн Вадефул, комментируя промежуточные результаты голосования.

Кроме того, по его мнению, кандидат должен будет в оставшийся до второго тура голосования срок представить свою команду, которая будет реализовывать озвученные идеи.

«Украина нет позволить себе полагаться на неопытное руководство, имея конфликт с Россией, а также находясь в тяжелой социально-экономической ситуации. Такая ситуация будет только в пользу России и мотивировать ее интенсифицировать дестабилизционную политику относительно Украины», — констатировал немецкий депутат.

Напомним, известный политолог рассказал «ФАКТАМ», чего можно будет ожидать от битвы Порошенко с Зеленским.

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