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В деле о взрывах в Кропивницком появился еще один арестованный
В Кропивницком суд арестовал второго подозреваемого во взрывах на автостоянке 27 марта. Им оказался руководитель предприятия, сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
«Второму подозреваемому в масштабных взрывах в Кропивницком только что избрана мера пресечения в виде ареста, с возможностью внесения залога в более чем миллион гривен», — сообщил Лысенко в комментарии «Украинской правде».
Ранее под домашний арест был отправлен инженер предприятия (его права ограничены в ночное время) с обязательством носить электронный браслет.
По словам Лысенко, прокуратура готовит апелляцию на оба решения суда, настаивая на полноценном аресте подозреваемых без права внесения залога.
В результате пожара в Кропивницком были травмированы четыре человека, из них 2 сотрудников ГСЧС, огонь также уничтожил 8 легковых и 10 грузовых автомобилей. 1 апреля скончался водитель автоцистерны, которая взорвалась на автостоянке и стала причиной пожара.
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