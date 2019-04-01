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Происшествия

В деле о взрывах в Кропивницком появился еще один арестованный

22:16 1 апреля 2019 149
Пожар
Инф. «ФАКТОВ»

В Кропивницком суд арестовал второго подозреваемого во взрывах на автостоянке 27 марта. Им оказался руководитель предприятия, сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

«Второму подозреваемому в масштабных взрывах в Кропивницком только что избрана мера пресечения в виде ареста, с возможностью внесения залога в более чем миллион гривен», — сообщил Лысенко в комментарии «Украинской правде».

Ранее под домашний арест был отправлен инженер предприятия (его права ограничены в ночное время) с обязательством носить электронный браслет.

По словам Лысенко, прокуратура готовит апелляцию на оба решения суда, настаивая на полноценном аресте подозреваемых без права внесения залога.

В результате пожара в Кропивницком были травмированы четыре человека, из них 2 сотрудников ГСЧС, огонь также уничтожил 8 легковых и 10 грузовых автомобилей. 1 апреля скончался водитель автоцистерны, которая взорвалась на автостоянке и стала причиной пожара.

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