Голый протест в парламенте: противники глобального потепления провели акцию в Британии (видео)

Мир

Противники глобального потепления провели «голый протест» в Палате общин британского парламента. Об этом пишет BBC.

Сообщается, что активисты движения Extinction Rebellion разделись и выстроились на трибуне для посетителей, попытавшись отвлечь законодателей от обсуждения Brexit и привлечь таким образом внимание к изменению климата на планете.

На спинах активистов были написаны слоганы: «климатическая справедливость сейчас», «эко-коллапс», «хватит тратить время», добавляет Европравда.

При этом глаза некоторых депутатов во время обсуждения постоянно возвращаются к протестующим, а кое-кто даже не смог сдержать смешков. Один из депутатов, защищая свой сценарий, который предусматривает необходимость поддержки какого-либо соглашения с ЕС на референдуме, употребил фразу «голая правда», намекая на протестующих.

В то же время спикер Палаты общин Джон Беркоу попросил депутатов не отвлекаться от обсуждения выхода Британии из ЕС и продолжить дебаты.

В итоге полицейские вывели активистов из здания парламента, после чего 12 человек были задержаны за нарушение общественного порядка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Британии преподаватель вуза разделась во время интервью, устроив «голый протест» против выхода страны из ЕС.

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