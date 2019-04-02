Стало известно, где может находиться исчезнувшая самая дорогая картина в мире

Мир

Исчезнувшая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» (Salvator Mundi) может находиться у ее владельца. Об этом источники сообщает gazeta.ru со ссылкой на The New York Times.

При этом указывается, что до сих пор доподлинно неизвестно, кто именно купил картину за рекордные $ 450 млн.

По данным СМИ, полотно купил саудовский принц Бадер ибн-Абдулла ибн Мохаммед ибн Фархан Аль-Сауд. Также приводились данные, что он входит в окружение наследного принца Мухаммеда ибн Салман Аль-Сауда, который может быть истинным покупателем работы да Винчи. При этом сам Бадер ибн-Абдулла ибн Мохаммед ибн Фархан Аль-Сауд назвал утверждения СМИ «удивительными и неточными», но напрямую отрицать свою связь с покупкой картины не стал.

По одной из версий, картину не показали в филиале Лувра в ОАЭ, поскольку наследный принц решил держать ее у себя.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полотно «Спаситель мира» пропало из филиала французского Лувра в столице ОАЭ Абу-Даби. Речь идет о картине великого Леонардо да Винчи «Спаситель мира», которая в ноябре 2017-го картина была продана на торгах аукционного дома Christie's в Нью-Йорке за 450 миллионов долларов. Эта сумма является ценовым рекордом для произведений искусства, проданных не только с аукциона, но и в частном порядке. С тех пор о местонахождении картины практически ничего не известно. В сентябре 2018 года шедевр должны были выставить в Лувре в Абу-Даби. Об этом громогласно в июне заявил глава департамента культуры и туризма Абу-Даби Мохамед эль-Мубарак на страницах газеты The National. Чиновник обещал, что «Спаситель мира» будет постоянно выставлен в музее.

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