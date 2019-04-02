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В зоне Операции объединенных сил провели учения спасателей: появилось яркое видео
В зоне Операции объединенных сил на Донбассе провели учебную тренировку поисково-спасательных подразделений «Организация и проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения авиационного события с воздушным судном». Соответствующее решение мотивировали ростом интенсивности полетов авиации в районе ООС. Напомним, ранее учения на линии соприкосновения провели украинские пограничники.
Учения состоялись на одном из аэродромов, место расположения которого не называется.
Тем временем в Штабе ООС подвели оперативные итоги 1 апреля на линии соприкосновения. Отмечается, что враг 18 раз нарушил режим прекращения огня,
Напомним, ранее стало известно о подготовке боевиками провокации на линии соприкосновения.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..