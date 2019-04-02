В зоне Операции объединенных сил провели учения спасателей: появилось яркое видео

Украина

В зоне Операции объединенных сил на Донбассе провели учебную тренировку поисково-спасательных подразделений «Организация и проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения авиационного события с воздушным судном». Соответствующее решение мотивировали ростом интенсивности полетов авиации в районе ООС. Напомним, ранее учения на линии соприкосновения провели украинские пограничники.

Учения состоялись на одном из аэродромов, место расположения которого не называется.

Тем временем в Штабе ООС подвели оперативные итоги 1 апреля на линии соприкосновения. Отмечается, что враг 18 раз нарушил режим прекращения огня, в т. ч. в пяти случаях применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Трое наших защитников получили ранения. Ответным огнем уничтожены двое и ранены шестеро оккупантов. Также была уничтожена БМП российско-оккупационных войск.

Напомним, ранее стало известно о подготовке боевиками провокации на линии соприкосновения.

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