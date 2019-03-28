2 апреля 2019

В нашей фарфоровой коллекции работы, посвящённые миру сказок, занимают особое место. Это и понятно. Ведь все мы родом из детства. И хотя детство у каждого было разным, все равно именно тогда в мечтах и надеждах, часто почерпнутых из детских книг, мы рисовали в воображении своё будущее — светлое, красивое, насыщенное увлекательными путешествиями и встречами с удивительными людьми, которые нередко ассоциировались с героями любимых книг.

Мы много читали. Мы так много читали, что в школьных и районных библиотеках не хватало интересных книг, способных удовлетворить потрясающую жажду знаний о том, что нам в нашей бедной жизни было недоступно и что открывалось перед нами в результате множества прочитанных книг. Мы читали взахлёб, часто все подряд. Читали дома, в школе (тайком, под партой!), в транспорте, в длинных очередях в поликлинике или вечных очередях за каким-нибудь дефицитным товаром, периодически «выбрасываемом» в продажу.

Мы читали ночью под одеялом, подсвечивая фонариком затертые страницы книги, которую утром нужно было вернуть, так как за ней охотились такие же заядлые любители чтения, как мы. Мы, как последние идиоты (с точки зрения нынешних молодых людей, не заставших советскую эпоху повсеместного дефицита), собирали килограммы макулатуры, чтобы потом, сдав их в специальные приемные пункты, стоять в ночных очередях с талонами, дающими право на покупку любимой книги!.. И, наконец-то, приобретя её, мы с головой окунались в мир, открывающий нам недоступное и сокровенное.

Вспоминаю об этом сегодня, в Международный день детской книги, названный в честь дня рождения великого норвежского сказочника Ганса Христиана Андерсена, сына бедных родителей — башмачника и прачки, создавший для маленьких читателей целый мир образов, которые окружали нас с самого детства. Принцесса на горошине, Русалочка, Оле-Лукойе, Свинопас, Стойкий оловянный солдатик, Снежная королева и множество других. В детстве Ганса часто наказывали в школе за неуспеваемость. Тогда в обычных норвежских школах детей за это принято было наказывать физически. И тогда родители отдали сына в еврейскую школу, где к детям относились совсем по-другому. И, может быть, поэтому в книгах Андерсена, написанных позже, так много чувственности, легкой грусти, любви к детям и необузданных фантазий?

Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо мыслить и хорошо говорить, утверждал Вольтер. Есть преступления хуже, чем сжигать книги, — говорил Рэй Брэдбери, — например, не читать их. Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор, — считал Жанлис. И вот ещё одно утверждение мне нравится: «Помните: то, что вы собой представляете, определяется тем, что вы читаете» (Джим Рон).

Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А всем вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.