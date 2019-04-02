Украина

Рупор Кремля Жириновский надеется на провокацию со стороны Украины, чтобы "ничего от нее не оставить" (видео)

Одиозный российский политик Владимир Жириновский, известный своими скандальными заявлениями, которые выражают чаяния Кремля, в очередной раз пригрозил Украине полным уничтожением. Ранее он заявлял, что в составе Российской Федерации вновь должны появиться губернии, включающие части территорий других государств (в том числе Киевская и Одесская губернии).

Как передает «Обозреватель», в эфире пропагандистского кремлевского телеканала «Россия 1» он заявил, что Россия лишь ждет, когда Украина устроит провокацию, чтобы уничтожить наше государство: «Осталось только вам объявить войну нам, и от вас ничего не останется! Но мы не будем объявлять первыми. Мы ждем, когда вы, наконец, обнаглеете».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине Владимир Жириновский является подозреваемым в деле о сепаратизме, ему инкриминируется ч. 3 ст. 110 УК Украины (причастность к нарушению территориальной целостности и неприкосновенности Украины с тяжкими последствиями). Поскольку у нас в стране он объявлен персоной нон-грата, процесс будет заочным.

Также сообщалось, что в 2018 году суд Шевченковского района Киева разрешил проведение специального (заочного) досудебного расследования уголовного производства, в котором фигурирует Жириновский и еще два российских политика.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter