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- 9:03 Рупор Кремля Жириновский надеется на провокацию со стороны Украины, чтобы "ничего от нее не оставить"
Рупор Кремля Жириновский надеется на провокацию со стороны Украины, чтобы "ничего от нее не оставить" (видео)
Одиозный российский политик Владимир Жириновский, известный своими скандальными заявлениями, которые выражают чаяния Кремля, в очередной раз пригрозил Украине полным уничтожением. Ранее он заявлял, что в составе Российской Федерации вновь должны появиться губернии, включающие части территорий других государств (в том числе Киевская и Одесская губернии).
Как передает «Обозреватель», в эфире пропагандистского кремлевского телеканала «Россия 1» он заявил, что Россия лишь ждет, когда Украина устроит провокацию, чтобы уничтожить наше государство: «Осталось только вам объявить войну нам, и от вас ничего не останется! Но мы не будем объявлять первыми. Мы ждем, когда вы, наконец, обнаглеете».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине Владимир Жириновский является подозреваемым в деле о сепаратизме, ему инкриминируется ч. 3 ст. 110 УК Украины (причастность к нарушению территориальной целостности и неприкосновенности Украины с тяжкими последствиями). Поскольку у нас в стране он объявлен персоной нон-грата, процесс будет заочным.
Также сообщалось, что в 2018 году суд Шевченковского района Киева разрешил проведение специального (заочного) досудебного расследования уголовного производства, в котором фигурирует Жириновский и еще два российских политика.
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