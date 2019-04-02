Фанатов возмутила первоапрельская шутка Джастина Бибера о беременности его жены (фото)

Шоу-бизнес

25-летний канадский певец Джастин Бибер разыграл своих фанатов на 1 апреля. Сначала он выложил в соцсети Instagram снимок УЗИ, на котором видно ребенка в утробе. Никакой подписи под ни не было. Поклонники певца решили, что это объявление о том, что Джастин и его жена Хейли Болдуин скоро станут родителями. Некоторые, однако засомневались. Тогда Джастин выложил следующий снимок — на нем Хейли предположительно находится на приеме у врача и рассматривает свой округлившийся живот. Это фотографию Бибер подписал: «Если вы подумали, что это первоапрельская шутка». А когда поклонники окончательно уверились в беременности Хейли, певец опубликовал третью фотографию — снимок УЗИ, на котором вместо ребенка с помощью фотошопа был добавлен щенок. «Подождите, о Боже, это… первоапрельская шутка», — говорилось в подписи.

Многих поклонников певца, впрочем, не впечатлило его чувство юмора. Как пишет издание Metro, его розыгрыш назвали бестактным. «Это даже не смешно. Некоторые люди не могут иметь детей. И шутить по этому поводу совсем не круто», «Так неуважительно и незрело», «Глупые игры», «Не думаю, чтобы кто-то смеялся вместе с тобой, Джастин Бибер» — писали пользователи сети. Впрочем, нашлись у Джастина (который в феврале этого года прошел курс лечения от депрессии) и защитники. «Если вы не понимаете шуток, вам нечего делать в соцсетях», «Ох, какие чувствительные люди тут собрались», — говорится в некоторых комментариях.

Бибер и Болдуин (дочь актера Стивена Болдуина и племянница кинозвезды Алека Болдуина) поженились в сентябре прошлого года — спустя два месяца после помолвки. До женитьбы на Хейли Джастин встречался с певицей Селеной Гомес.

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