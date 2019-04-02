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Украина

Не нужно прятать голову в песок: Тука указал на важную проблему с участием переселенцев в выборах

10:03 2 апреля 2019 32
КПВВ «Станица Луганская»
Инф. «ФАКТОВ»

Украинцы, проживающие на оккупированных территориях, не будут массово пересекать линию разграничения ради участия во втором туре президентских выборов в Украине. Такой прогноз в эфире ObozTV выразил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Напомним, с 29 марта на Донбассе изменились правила пересечения линии разграничения.

При этом он отметил, что крайне немногие украинцы с неподконтрольной части Донбасса прибыли на участки и 31 марта.

Согласно его данным, в среднем линию соприкосновения пересекает за сутки 30 тыс. человек, что очень мало.

«Большая часть переселенцев, об этом не нужно забывать и скрывать, будто страус в песок голову прятать, они фактически проживают на оккупированных территориях, несмотря на то, что имеют статус внутренне перемещенных лиц. И ради того, чтобы проголосовать, пересекать линию разграничения… есть, наверное, большая часть людей, которая не хочет этого делать и считает это нецелесообразным», — сказал Тука.

Согласно украинскому законодательству, переселенцы могут голосовать по месту своего временного пребывания на президентских и парламентских (по партийным спискам) выборах.

Напомним, известный эксперт озвучил «ФАКТАМ» сценарий возможного развития ситуации в Украине после президентских выборов.

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