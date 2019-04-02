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Спорт

Возлюбленная Криштиану Роналду сделала важное заявление

10:52 2 апреля 2019 281
Джорджина Родригес
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Возлюбленная форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес (на фото) опровергла слухи о своей беременности.

По словам девушки, в то время, когда у нее заметили живот на трибунах «Да Луш» во время поединка Португалия — Сербия, она много времени проводила в самолете и ела много макарон, что и стало причиной округлившегося живота.

«Я тогда практически жила в самолетах, поэтому ела макароны четыре дня подряд. Я же тоже живой человек, кроме того, еще восстанавливаюсь от предыдущих родов», — цитирует 25-летнюю Джорджину Родригес The Sun со ссылкой на издание Hola.

Напомню, что у Криштиану и Джорджины уже есть общая дочь — Алана Мартина. Кроме того, пара воспитывает еще троих детей футболиста от суррогатных матерей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер несостоявшийся тесть Криштиану Роналду.

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