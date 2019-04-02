Мир

На один из самых больших в мире круизных лайнеров рухнул подъемный кран: ранены восемь человек (видео)

В ремонтном доке на острове Большой Багама произошел несчастный случай. На один из самых больших круизных лайнеров в мире — Oasis of the Seas («Оазис морей»), принадлежащий компании компании Royal Caribbean — рухнул подъемный кран (а по некоторым данным — даже несколько кранов одновременно). Как сообщает издание Daily Star, в результате пострадали по меньшей мере восемь человек, работников верфи. Судно проходило рутинный техосмотр. В результате инцидента оно получило серьезные повреждения.

Oasis of the Seas считался самым большим пассажирским кораблем на момент своей постройки. Это настоящий плавучий город. Он может перевозить до 6300 пассажиров. Его длина составляет 362 метра, а ширина — 66 метров.

BP BREAKING| Bahamian police on Grand Bahama confirms an accident that occurred at GB Ship Yard.



Police nor our teams on the ground can confirm if anyone has been injured… pic.twitter.com/mQ6QXYa3Hw — Bahamas Press (@Bahamaspress) 1 апреля 2019 г.

В январе, как писали «ФАКТЫ», опасный вирус, поразивший 300 человек, превратил «Оазис морей» в настоящий лазарет.

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