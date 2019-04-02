- 11:45 Боец ММА умер после нокаута
- 11:42 Под Дебальцево боевики подбили одну за другой три наших санитарных машины, — офицер медроты
- 11:35 Как будут работать банки на праздники: названы рабочие и нерабочие дни
- 11:32 Украина в огне: спасатели озвучили пугающие данные о пожарах 1 апреля
- 11:25 На один из самых больших в мире круизных лайнеров рухнул подъемный кран: ранены восемь человек
- 11:06 Доллар второй день подряд падает на межбанке
- 11:05 Провал или прорыв для Украины? Чего ждать от битвы Порошенко с Зеленским
- 10:55 Избирателей, голосующих не по месту жительства, предупредили о возможных проблемах 21 апреля
- 10:52 Возлюбленная Криштиану Роналду сделала важное заявление
- 10:39 На выборах не смогли проголосовать 40% полицейских, нацгвардейцев и пожарных: названа причина
Украина в огне: спасатели озвучили пугающие данные о пожарах 1 апреля
За первый день апреля ГСЧС зафиксировала 681 случаев возгораний на открытых территориях и в природных экосистемах, а наиболее значительные пожары случились в Николаевской, Закарпатской, Полтавской, Черкасской и Херсонской областях.
Так, в Николаеве тушили два возгорания камыша общей площадью 3 тысячи квадратных метров в Центральном и Ингульском районах.
На Закарпатье до сих пор продолжается пожар на лесной подстилки на территории лесхозов. За период с 30 марта в регионе зарегистрирован 621 пожар в экосистемах, из которых четыре — на территории лесных массивов.
В Черниговской области поджог сухой травы привел к гибели 91-летнего местного жителя.
В Херсонской области только в последний день марта было зафиксировано шесть пожаров, связанных с возгоранием сухостоя, остатков камыша, а также мусора. Общая площадь тушения составила 1,1 га.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о масштабном пожаре в непосредственной близости к знаменитой Долине нарциссов в Закарпатье.
А на пожаре под Черниговом местные жители жестоко избили спасателей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...