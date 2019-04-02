Украина в огне: спасатели озвучили пугающие данные о пожарах 1 апреля

Происшествия

За первый день апреля ГСЧС зафиксировала 681 случаев возгораний на открытых территориях и в природных экосистемах, а наиболее значительные пожары случились в Николаевской, Закарпатской, Полтавской, Черкасской и Херсонской областях.

Так, в Николаеве тушили два возгорания камыша общей площадью 3 тысячи квадратных метров в Центральном и Ингульском районах.

На Закарпатье до сих пор продолжается пожар на лесной подстилки на территории лесхозов. За период с 30 марта в регионе зарегистрирован 621 пожар в экосистемах, из которых четыре — на территории лесных массивов.

В Черниговской области поджог сухой травы привел к гибели 91-летнего местного жителя.

В Херсонской области только в последний день марта было зафиксировано шесть пожаров, связанных с возгоранием сухостоя, остатков камыша, а также мусора. Общая площадь тушения составила 1,1 га.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о масштабном пожаре в непосредственной близости к знаменитой Долине нарциссов в Закарпатье.

А на пожаре под Черниговом местные жители жестоко избили спасателей.



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